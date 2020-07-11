Резніков нагадав, що Мінські угоди можуть змінити лише лідери Нормандської четвірки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков

На сьогодні Україна підтверджує свою прихильність Мінським угодам і активно намагається їх реалізувати

Будь-які рішення щодо майбутнього мінських переговорів можуть приймати тільки лідери Нормандської четвірки. Україна продовжує активно працювати в рамках Тристоронньої групи, але наполягає на необхідності перегляду Мінських угод.

Про це «РБК-Україна» заявив віцепрем'єр Олексій Резніков.

«Рішення про те, що Мінськ «народився» було прийнято на рівні «нормандського формату», відповідно, тільки в цих консультаціях можуть прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом. ТКГ - це технічний та логістичний центр, завдання якого контактувати з питань, які виникають, але всі рішення мають і можуть прийматися тільки лідерами Нормандського формату», - додав Резніков.

При цьому він зазначив, що «нормандська зустріч» може пройти і в заочному форматі, якщо на це погодяться лідери країн-учасниць. Віцепрем'єр уточнив, що консультації реалістично провести у вересні після виконання зобов'язань саміту в Парижі. Але тільки «при наявності взаємної згоди всіх учасників в цьому процесі».

За його словами, низка пунктів Мінських угод від лютого 2015 року не відповідають сьогоднішнім реаліям. Він нагадав, що в документі позначені вже неактуальні дати виконання домовленостей, лінія розмежування і порядок проведення виборів в ОРДЛО до відновлення контролю України над своїм кордоном.

«Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. Про це кажуть і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав», - додав він.

Резніков вважає реакцію Козака «дипломатичною відповіддю» на інцидент з висловом Бориса Гризлова на засіданні Тристоронньої групи. Представник РФ заявив, що «сьогодні в Україні створено ще дві держави». Україна в ОБСЄ вже попросила Росію офіційно відреагувати на ці слова.

«Гризлов зробив щось поза мінським процесом, його риторики і вокабуляру, це зрозуміло чудово і російській стороні. Тому вони шукають пояснення на дипломатичному рівні. Мало того ми офіційно попросили дати свою позицію: підтвердити або спростувати те, що мабуть зопалу сказав Гризлов на засіданні ТКГ. І зараз вони використовують ту ж риторику щодо моєї заяви», - пояснив віцепрем'єр.

Він також зазначив, що на сьогодні Україна підтверджує свою прихильність Мінським угодам і активно намагається їх реалізувати. Як приклад він назвав те, що 10 липня українська сторона ТКГ подала списки на взаємне звільнення утримуваних осіб.

«На сьогодні ми працюємо з Мінськом, цей майданчик необхідний як мінімум для гуманітарних цілей», - уточнив Резніков.

Нагадаємо, Кремль побачив сигнал про вихід України з Мінських угод.

Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.