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    Політика

    Резніков нагадав, що Мінські угоди можуть змінити лише лідери Нормандської четвірки

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    Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков - Резніков нагадав, що Мінські угоди можуть змінити лише лідери Нормандської четвірки
    Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков

    На сьогодні Україна підтверджує свою прихильність Мінським угодам і активно намагається їх реалізувати

    Будь-які рішення щодо майбутнього мінських переговорів можуть приймати тільки лідери Нормандської четвірки. Україна продовжує активно працювати в рамках Тристоронньої групи, але наполягає на необхідності перегляду Мінських угод.

    Про це «РБК-Україна» заявив віцепрем'єр Олексій Резніков.

    «Рішення про те, що Мінськ «народився» було прийнято на рівні «нормандського формату», відповідно, тільки в цих консультаціях можуть прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом. ТКГ - це технічний та логістичний центр, завдання якого контактувати з питань, які виникають, але всі рішення мають і можуть прийматися тільки лідерами Нормандського формату», - додав Резніков.

    При цьому він зазначив, що «нормандська зустріч» може пройти і в заочному форматі, якщо на це погодяться лідери країн-учасниць. Віцепрем'єр уточнив, що консультації реалістично провести у вересні після виконання зобов'язань саміту в Парижі. Але тільки «при наявності взаємної згоди всіх учасників в цьому процесі».

    За його словами, низка пунктів Мінських угод від лютого 2015 року не відповідають сьогоднішнім реаліям. Він нагадав, що в документі позначені вже неактуальні дати виконання домовленостей, лінія розмежування і порядок проведення виборів в ОРДЛО до відновлення контролю України над своїм кордоном.

    «Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. Про це кажуть і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав», - додав він.

    Резніков вважає реакцію Козака «дипломатичною відповіддю» на інцидент з висловом Бориса Гризлова на засіданні Тристоронньої групи. Представник РФ заявив, що «сьогодні в Україні створено ще дві держави». Україна в ОБСЄ вже попросила Росію офіційно відреагувати на ці слова.

    «Гризлов зробив щось поза мінським процесом, його риторики і вокабуляру, це зрозуміло чудово і російській стороні. Тому вони шукають пояснення на дипломатичному рівні. Мало того ми офіційно попросили дати свою позицію: підтвердити або спростувати те, що мабуть зопалу сказав Гризлов на засіданні ТКГ. І зараз вони використовують ту ж риторику щодо моєї заяви», - пояснив віцепрем'єр.

    Він також зазначив, що на сьогодні Україна підтверджує свою прихильність Мінським угодам і активно намагається їх реалізувати. Як приклад він назвав те, що 10 липня українська сторона ТКГ подала списки на взаємне звільнення утримуваних осіб.

    «На сьогодні ми працюємо з Мінськом, цей майданчик необхідний як мінімум для гуманітарних цілей», - уточнив Резніков.

    Нагадаємо, Кремль побачив сигнал про вихід України з Мінських угод.

    Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

    Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

    Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

    До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.

    Нормандський формат Росія ОБСЄ Донбас Німеччина Мінські угоди ОРДЛО Україна Олексій Резніков
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