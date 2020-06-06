Резніков назвав найкращий спосіб повернути Україні окуповані території



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Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков переконаний, що Україна все одно поверне людей і території

За словами Резнікова, Росія використовує окуповані українські території як колонізатор

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає найкращим способом повернення Донбасу та Криму у підвищенні рівня життя мешканців України.

Про це Резніков заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Один з найкращих варіантів – підвищення рівня життя людей, що проживають на підконтрольних територіях», – наголосив Резніков.

Він звернув увагу на той факт, що Росія використовує окуповані українські території як колонізатор, виснажуючи регіон і не думаючи про майбутнє людей.

Але Україна все одно поверне людей і території, і відновить свій суверенітет, переконаний віцепрем'єр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

5 червня Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня.

На думку Зеленського, це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх «нормандському формату».

Нагадаємо, цього тижня українська делегація здійснила офіційний візит до Берліну.

Напередодні глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак анонсував саміт Нормандської четвірки. Він заявив, що саміт відбудеться до кінця року в Берліні.

У Росії назвали «вкидом» анонсовану зустріч в «нормандському форматі».