Україна готова до дій РФ в разі застосування військових заходів, – Резніков



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Олексій Резніков: ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу

Віце-прем'єр вважає, що в українській армії наразі зовсім інший стан бойової готовності

Україна готова до російської агресії. Про це заявив в нінтерв’ю «Укрінформу» віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Резніков також заявив, що у питанні водопостачання на півострів Україна не буде допомагати окупаційній російській адміністрації.

«Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу», - заявив він.

Нагадаємо, до 1 червня рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму опинився у 2,3 раза нижче, ніж було до літа минулого року. До російського вторгнення в Крим 85% потреб місцевих жителів у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде з материкової України.

Дефіцит води в анексованому Криму підконтрольна Кремлю «влада» пояснила «найбільшою посухою за 150 років». За словами так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова, посуха стала у цьому році основною проблемою півострова.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати Росії з водопостачанням на території окупованого Криму.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна не буде поставляти в Крим воду для промислових і військових потреб.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму першому брифінгу прокоментував слова голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про допустимий компроміс з подачею води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.