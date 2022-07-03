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  4. Резніков назвав зброю, яка посилить Україну із землі та неба
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    Політика

    Резніков назвав зброю, яка посилить Україну із землі та неба

    Резніков назвав зброю, яка посилить Україну із землі та неба
    фото з відкритих джерел

    Американські NASAMS допомагатимуть українцям подолати країну-агресорку

    Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS, передані Україні Сполученими Штатами, посилять захист української землі і неба. Про це Резніков повідомив у Twitter.

    «Дякую президенту США Джо Байдену і моєму колезі міністру оборони Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України: за рішення доставити NASAMS для української армії. Це посилює наші спроможності захищати нашу землю і небо. Перемога України у війні проти країни-терориста забезпечить глобальну безпеку на прийдешні роки», – наголосив Резінков.

    Також міністр оборони заявив, що виробник «Байрактарів» буде зосереджений на замовленнях України.

    Раніше Резніков назвав кількість поранених окупантів. У війні Росії проти України поранень зазнали понад 90 тисяч рашистів.

    Крім того, Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.

    Теги: росія окупанти США міністр війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Резніков назвав зброю, яка посилить Україну із землі та неба