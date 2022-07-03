Резніков назвав зброю, яка посилить Україну із землі та неба

Американські NASAMS допомагатимуть українцям подолати країну-агресорку

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS, передані Україні Сполученими Штатами, посилять захист української землі і неба. Про це Резніков повідомив у Twitter.

«Дякую президенту США Джо Байдену і моєму колезі міністру оборони Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України: за рішення доставити NASAMS для української армії. Це посилює наші спроможності захищати нашу землю і небо. Перемога України у війні проти країни-терориста забезпечить глобальну безпеку на прийдешні роки», – наголосив Резінков.

Також міністр оборони заявив, що виробник «Байрактарів» буде зосереджений на замовленнях України.

Раніше Резніков назвав кількість поранених окупантів. У війні Росії проти України поранень зазнали понад 90 тисяч рашистів.

Крім того, Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.