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    Події в Україні

    Резніков назвав кількість поранених окупантів

    Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей - Резніков назвав кількість поранених окупантів
    Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей
    фото з відкритих джерел

    Поранення отримали 90 тис. росіян

    Російське керівництво багатьох окупантів видає як «загублених», щоб не виплачувати грошові компенсації родинам. Крім того, у війні Росії проти України поранень зазнали понад 90 тисяч рашистів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

    «Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти», – зазначив міністр.

    Резніков наголосив, що «зберігати обличчя» Путіну вже пізно після того, що російські військові зробили в Бучі, Бородянці, Маріуполі, Ірпені та інших містах. А Україні потрібна більша кількість далекобійної артилерії, щоб зберегти життя українських воїнів на полі бою та захистити мирне населення.

    «Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію Білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки», – додав урядовець.

    Нагадаємо, що українські військові станом на 1 липня ліквідували вже близько 35 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

    До слова, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

    Теги: росія окупанти війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Резніков назвав кількість поранених окупантів