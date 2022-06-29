  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Новий пакет допомоги від НАТО: Резніков говорив із главою Пентагону
рус
    Політика

    Новий пакет допомоги від НАТО: Резніков говорив із главою Пентагону

    Олексій Резніков і Ллойд Остін обговорили новий пакет допомоги від НАТО - Новий пакет допомоги від НАТО: Резніков говорив із главою Пентагону
    Олексій Резніков і Ллойд Остін обговорили новий пакет допомоги від НАТО
    фото: Twitter Резнікова

    Перед самітом Альянсу відбулася зустріч міністрів оборони України та США

    Міністри оборони України та США Олексій Резніков і Ллойд Остін мали телефонні переговори. Про це очільник українського Міноборони повідомив у Twitter.

    Ці перемовини відбулися перед початком саміту НАТО.

    Резніков зазначив, що Остін «підтвердив рішучу підтримку Альянсу у боротьбі України за свободу та незалежність».

    Крім того, сторони обговорили нову військову допомогу Україні від країн-членів НАТО.

    «Далі буде», – оптимістично натякнув на цю допомогу Олексій Резніков.

    Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, стало відомо, що Колишній генсек НАТО очолить роботу групи з гарантій безпеки України у Києві.

    На саміті НАТО виступив міський голова Києва Віталій Кличко, заявивши, що Україні потрібен Північноатлантичний альянс так само, як і йому потрібна сильна і успішна Україна.

    А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує широкий пакет допомоги для України.

    Читайте також:
    Теги: США НАТО війна Україна Олексій Резніков #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новий пакет допомоги від НАТО: Резніков говорив із главою Пентагону