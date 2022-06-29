Новий пакет допомоги від НАТО: Резніков говорив із главою Пентагону

Олексій Резніков і Ллойд Остін обговорили новий пакет допомоги від НАТО

Перед самітом Альянсу відбулася зустріч міністрів оборони України та США

Міністри оборони України та США Олексій Резніков і Ллойд Остін мали телефонні переговори. Про це очільник українського Міноборони повідомив у Twitter.

Ці перемовини відбулися перед початком саміту НАТО.

Резніков зазначив, що Остін «підтвердив рішучу підтримку Альянсу у боротьбі України за свободу та незалежність».

Крім того, сторони обговорили нову військову допомогу Україні від країн-членів НАТО.

«Далі буде», – оптимістично натякнув на цю допомогу Олексій Резніков.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, стало відомо, що Колишній генсек НАТО очолить роботу групи з гарантій безпеки України у Києві.

На саміті НАТО виступив міський голова Києва Віталій Кличко, заявивши, що Україні потрібен Північноатлантичний альянс так само, як і йому потрібна сильна і успішна Україна.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує широкий пакет допомоги для України.