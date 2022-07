Резніков повідомив «чудові новини з Канади»

Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar. Про це повідомив в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава українського оборонного відомства подякував своїй канадській колезі за підтримку і новий пакет військової допомоги.

«Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України Новини-поставки броньованих машин бойового забезпечення і безпілотних камер. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Спасибі, Аніта Ананд», – заявив Резніков.

Great news from Canada. Vital for Armed Forces announcement on further supply of important assets - armoured combat support vehicles & drone cameras. Crucial for our ability to confront aggressor.

Thank you, @AnitaAnandMP

