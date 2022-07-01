Резніков повідомив «чудові новини з Канади»

Канада передасть Україні камери для ударних дронів і бронеавтомобілі

Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar. Про це повідомив в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава українського оборонного відомства подякував своїй канадській колезі за підтримку і новий пакет військової допомоги.

«Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України Новини-поставки броньованих машин бойового забезпечення і безпілотних камер. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Спасибі, Аніта Ананд», – заявив Резніков.

Great news from Canada. Vital for Armed Forces announcement on further supply of important assets - armoured combat support vehicles & drone cameras. Crucial for our ability to confront aggressor.

Thank you, @AnitaAnandMP

???? pic.twitter.com/ClrDRMDgeV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 30, 2022

Раніше повідомлялося, що Канада працює над завершенням Угоди про надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Вони призначені для канадської армії і були в процесі доставки, але замість цього потраплять на Український фронт. Вони відрізняються від бойових машин піхоти, які оснащені вежею і 25-міліметровою гарматою.

Нагадаємо, Сенат Канади 24 червня схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який дозволяє конфіскацію російських активів,

Як повідомлялося, канадська провінція Саскачеван планує організувати чартерний рейс для українських біженців, які перебувають у Польщі.

Раніше повідомлялося, що Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян.

Також Канада передала Україні $773 млн. А ще Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць.

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