Резніков розповів, коли Україна відновить водопостачання в Крим



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Україна не постачатиме воду до анексованого Криму, поки він перебуватиме під контролем Росії

Влада відновить водопостачання для громадян України у вільному Криму, зазначив Резніков

Відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій. Також РФ повинна забрати свої війська з території України.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Зокрема, ведучий задав питання щодо того, що в мережу потрапила доповідь окупаційної влади Криму про те, що водопостачання на півострів неможливо забезпечити силами Росії, і для цього все одно потрібні міждержавні стосунки між Україною і Росією, і чи зверталася РФ з приводу потенційних можливостей переговорів чи з приводу самого водопостачання.

Резніков зазначив, що звернення до офіційного Києва від Росії поки не надходило.

«Якщо вони звернуться, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму», - заявив Резніков.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.