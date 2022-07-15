США виділять $100 млн на навчання українських пілотів

14 липня Палата представників США прийняла свою версію законопроєкту про асигнування національної оборони 2023 року

В ухваленому Палатою представників законопроєкті про оборонний бюджет США на 2023 рік закладені $100 млн доларів на навчання українських пілотів. Про це повідомляє Міноборони України у Твітері.

«14 липня Палата представників США прийняла свою версію законопроєкту про асигнування національної оборони 2023 року. Законопроєкт включає двопартійну поправку про виділення 100 мільйонів доларів США на навчання українських пілотів для ознайомлення з літаками США», – зазначили у відомстві.

У травні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські військові вчаться застосовувати новітнє західне озброєння та техніку ще до його постачання ЗСУ, і незабаром навчання проходитимуть і військові льотчики.

Нагадаємо, голова місії США при ОБСЄ розповів, яка зброя змінить хід війни в Україні. Також Міноборони Британії показало, як проходить навчання українських бійців.

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