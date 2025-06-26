Рідні нардепа-втікача Дубневича почали чистити інтернет від згадок про себе: деталі

Роксолана Пиртко домагається видалення усіх згадок і фото про діяльність та майно своєї сім'ї

Донька Ярослава Дубневича і її чоловік судяться з журналістами

Зять народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку, Михайло Пиртко звернувся із позовом до суду проти NGL.media, вимагаючи видалити з публікацій його ім’я та ім’я його дружини – Роксолани Пиртко. Про це повідомляє NGL.media, передає «Главком».

Причиною позову стало розслідування про квартиру Роксолани Пиртко в ОАЕ вартістю 1,2 млн євро, опубліковане у лютому цього року.

Позивач просить суд зобов’язати редакцію видалити всю статтю, а також визнати недостовірними заголовок матеріалу, інформацію про оголошення в міжнародний розшук Дубневича, інформацію про те, що той є фігурантом двох кримінальних розслідувань і його втечу з України.

Пиртки також домагаються видалення усіх згадок і фото про їхню діяльність та майно, а також заборони публікувати будь-яку інформацію про них у майбутньому.

Повідомляється, що Шевченківський районний суд міста Києва 25 червня відкрив провадження за позовом Михайла Пиртка.

Видання зазначає, що інтереси Пиртків у цій справі представляє адвокат Володимир Богатир, який у 2007-2011 роках був заступником міністра юстиції, а тепер є обвинуваченим разом з Віктором Януковичем у справі за ст. 109 ККУ – «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». На сайті МВС вказано, що він з 2017 року перебуває у розшуку. При цьому Богатир продовжує працювати як адвокат, представляючи своїх клієнтів в Україні в режимі відеоконференцій. Він стверджує, що з 14 липня 2017 року перебуває поза межами України у «законному довготривалому службовому відрядженні».

NGL.media наголошує, що публікація даних позивачів є правомірною, бо вони стосуються питань суспільного інтересу. Роксолана Пиртко – донька Ярослава Дубневича, народного депутата, фігуранта резонансних кримінальних справ, тому інтерес суспільства до її діяльності виправданий публічним статусом її батька.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням, 33-річна Роксолана Пиртко, донька оголошеного у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, витратила понад 44,8 млн грн на купівлю розкішної квартири площею 145 м2 в одному з хмарочосів в центрі Дубаю (ОАЕ)

Раніше повідомлялося, що Дубневича підозрюють в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Як встановило слідство, підконтрольні нардепу підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва тепла для населення.

Для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Натомість підприємства пустило його на виробництво електроенергії, яку надалі реалізували за ринковою ціною. Так, прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.