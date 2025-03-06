Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: НАБУ скерувало справу нардепа Дубневича до суду

Торік правоохоронці завершили розслідування щодо чинного нардепа

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата Ярослава Дубневича. Його підозрюють в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Як встановило слідство, підконтрольні нардепу підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва тепла для населення.

Для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Натомість підприємства пустило його на виробництво електроенергії, яку надалі реалізували за ринковою ціною. Так, прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.

«Надалі нардеп організував легалізацію частини надприбутків шляхом їх переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, зокрема зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування бізнесу на Львівщині», – йдеться в повідомленні.

У жовтні 2023 року нардепу повідомили про підозру, а у серпні 2024 року розслідування стосовно народного обранця завершили.

До слова, згодом Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні.