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Нардепу Ярославу Дубневичу оголошено підозру у розкраданні газу

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Нардепу Ярославу Дубневичу оголошено підозру у розкраданні газу
Ярослав Дубневич проводив оборудки у львівських компаніях
фото: 1news

За даними НАБУ, депутат разом із пятьма спільниками організував заволодіння природним газом

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у розкраданні газу на 2,1 млрд грн, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними слідства впродовж 2013-2017 років народний депутат України, спільно із пятьма спільниками організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ у Львівській області на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Тоді для здешевлення тепла для населення НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використовували не для потреб населення, а у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%. Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід у сумі понад 3,5 млрд грн.

У той же час, протягом 2013-2018 років, депутат легалізував частину вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

Антикорупційні органи не називають імені та прізвища підозрюваного, однак ним є народний депутат Ярослав Дубневич. Напередодні у вівторок, 10 жовтня, депутата викликали по повістці суду до НАБУ, однак він не з’явився, а також не відповідав на телефонні дзвінки від детективів.

Адвокати народного депутата заявили слідству, що не володіють інформацією про місце перебування останнього і телефонного зв’язку з ним також не мають. Впродовж дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування депутата для вручення підозри, проте його не було знайдено за жодною адресою, наявною у слідства. Врешті йому повідомили про підозру заочно. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В САП зазначили, що станом на сьогодні досудове розслідування у справі ще триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Зокрема, наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочину скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України і Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою в отриманні хабаря в сумі $2,7 млн Всеволода Князєва.

Теги: депутат НАБУ корупція

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