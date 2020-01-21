Брати Дубневичі переписали дві свої ТЕЦ на синів



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Ярослав та Борис Дубневичі

Замість братів Дубневичів кінцевими власниками ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та «Енергія-Новояворівськ» стали їхні сини

Брати Ярослав та Богдан Дубневичі переписали ТОВ «Енергія-Новий Розділ», яке є власником теплоелектроцентралі в місті Новий Розділ на Львівщині, на своїх синів, наприкінці грудня 2019 року аналогічні зміни відбулись із ТОВ «Енергія-Новояворівськ».

Про це повідомляє Zaxid.net.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесли 16 січня 2020 року. Засновниками ТОВ «Енергія-Новий Розділ» є дві компанії – ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське» (90,05% частка в статутному капіталі) та міське державне комунальне підприємство «Розділтеплокомуненерго».

Раніше власниками «Львівського» і кінцевими бенефіціарами «Енергії-Новий Розділ» були народний депутат восьмого скликання Богдан Дубневич та його рідний брат, народний депутат дев’ятого скликання Ярослав Дубневич. Нині фактичними власниками ТОВ стали син Богдана Дубневича – Павло та Ярослава Дубневича – Юрій.

Окрім того, наприкінці грудня 2019 року аналогічні зміни відбулись із ТОВ «Енергія-Новояворівськ». Це товариство із обмеженою відповідальністю володіє ТЕЦ в Новояворіську і також фігурує в справі про розкрадання газу. Замість братів Дубневичів кінцевими власниками юрособи стали їхні сини.

Як відомо, справа про оборудки Дубневичів дійшла до суду.

Раніше суд зобов’язав нардепа Ярослава Дубневича носити електронний браслет ще два місяці.

Нагадаємо, Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже наступного дня народний обранець прийшов на роботу у Раду.

8 листопада Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 90 млн.