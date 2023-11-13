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Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубневичу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубневичу
2 листопада суд оголосив нардепа Дубневича у міжнародний розшук
фото з відкритих джерел

ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту народного депутата, якого НАБУ і САП підозрюють в організації заволодіння природнім газом НАК «Нафтогаз-України» на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прізвище нардепа не повідомляється, але, за даними ЗМІ, йдеться про Ярослава Дубневича.

«13 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід чинному народному депутату, який обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформує САП.

Раніше Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича на слухання та оштрафував його за неявку. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у розкраданні газу на 2,1 млрд грн. Та оголосили його у розшук.

Згодом Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні. 

2 листопада суд оголосив нардепа Дубневича у міжнародний розшук.

Теги: Ярослав Дубневич арешт суд

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