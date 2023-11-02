Суд оголосив нардепа Дубневича у міжнародний розшук

Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу для Дубневича

Народного депутата Ярослава Дубневича оголосили у міжнародний розшук. Його звинувачують у заволодінні грошима «Укрзалізниці» Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Київський апеляційний суд оголосив у міжнародний розшук нардепа Ярослава Дубневича. Сам обвинувачений на суд не з’явився, оскільки, за словами адвоката, перебуває за кордоном на лікуванні.

Прокурор заявляє клопотання про зміну запобіжного заходу для Дубневича. Наступне засідання відбудеться у вівторок, 14 листопада.

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Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу для Дубневича. Наступне засідання у справі відбудеться 14 листопада.

Варто додати, що Ярослава Дубневича оголошували у міжнародний розшук в іншій справі.

Раніше Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про здійснення приводу народного депутата Ярослава Дубневича на слухання та оштрафував його за неявку.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у розкраданні газу на 2,1 млрд грн. Та оголосили його у розшук.

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Згодом Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні.