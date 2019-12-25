Суд зобов'язав нардепа Дубневича носити електронний браслет ще два місяці



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Нардеп Ярослав Дубневич

Процесуальні обов’язки продовжили до 22 лютого 2020 року

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив процесуальні обов'язки щодо народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у незаконному привласненні майна.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Підозрюваного зобов’язали прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю», — зазначили у САП.

Процесуальні обов’язки продовжили до 22 лютого 2020 року.

Як повідомлялось, восени НАБУ провело обшуки у Львівській області в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже наступного дня народний обранець прийшов на роботу у Раду.

8 листопада Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 90 млн.