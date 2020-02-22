Суд дозволив Дубневичу не носити електронний браслет - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Ярослава Дубневича не могли одягти електронний браслет через те, що сигнал погано ловив і не дотягував до будинку нардепа

Нардеп Дубневич і так не носив браслет з технічних причин

Вищий антикорупційний суд скасував депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група «За майбутнє») зобов'язання носити електронний браслет.

Про це повідомив його адвокат Станіслав Пелюк, пишуть «Українські Новини».

«Відмовили вчора (20 лютого, ред.) у продовженні строку дії цього зобов'язання», — сказав він.

Також адвокат зазначив, що нардеп Дубневич і так не носив браслет з технічних причин. А всі інші обов'язки для нього, в тому числі заборона на виїзд за кордон, продовжені ще на два місяці.

Раніше повідомлялося, що на Дубневича не можуть одягти електронний браслет через те, що сигнал погано ловить і не дотягує до будинку нардепа.

Як відомо, справа про оборудки Дубневичів дійшла до суду.

У грудні 2019 року суд зобов’язав нардепа Ярослава Дубневича носити електронний браслет ще два місяці.

Нагадаємо, Верховна Рада 31 жовтня 2019 року зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже наступного дня народний обранець прийшов на роботу у Раду.

8 листопада Ярослав Дубневич вийшов із СІЗО під заставу у 90 млн.