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Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича
У 2024 році голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич задекларував доходи, які становлять понад 204,5 млн грн
фото: ipress.ua

У власності Дубневичів перебуває 44 земельні ділянки на Львівщині загальною площею понад 750 тис. м²

Голова Солонківської ОТГ Львівської області та брат народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні газу, Богдан Дубневич подав декларацію про свої доходи та фінансові активи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо.Захід».

Доходи, спадщина та фінансові активи

За 2024 рік Богдан Дубневич задекларував понад 204,5 млн грн доходу. З цієї суми його заробітна плата склала 604 тис. грн. Основні ж надходження отримала його дружина Тетяна Дубневич: 108 млн грн вона отримала у спадок (або як подарунок) від сина Павла, а ще понад 90 млн грн – від доньки.

Як пояснив Богдан Дубневич, ці кошти справді є спадщиною, яку передали діти батькам. Крім того, у 2024 році сім'я продала свою частку Самбірського керамзитового заводу Миколі Крисю за 117 тис. грн.

Сукупні грошові активи сім'ї складають 3 млн 549 тис. грн та $1 млн 636 тис. (за курсом НБУ станом на 31 грудня 2024 року – 68 млн 817 тис. грн). Загалом у розпорядженні Дубневичів – понад 72 млн 366 тис. грн.

Також у декларації зазначено, що родина надала ЗСУ допомогу на суму 4 млн 140 тис. грн.

Земельні володіння

Одним із найбільших розділів у декларації є нерухомість. У власності Дубневичів перебуває 44 земельні ділянки на Львівщині загальною площею понад 750 тис. м².

Зокрема, 40 з них розташовані в Суходолі та займають 727,5 тис. м². Це означає, що лише за серпень-вересень 2023 року сім'я отримала у власність понад чверть території цього села. Землі в Суходолі можуть бути пов’язані з мисливськими угіддями Дубневичів. Зокрема, дружина Богдана Дубневича Тетяна та дружина Ярослава Дубневича Наталія є співвласницями ТОВ «Мисливське господарство «Зубр», зареєстрованого в селі Зубра неподалік Львова.

Порівняно з декларацією за 2023 рік, Дубневичі позбулися понад 20 земельних ділянок. Водночас у 2023 році вони вказали доходи лише від продажу трьох із них та ще однієї за договором купівлі-продажу. У 2024 році вони зазначили, що подарували три ділянки, отримавши за це 1 млн 125 тис. грн.

Крім того, Богдан Дубневич декларує три об'єкти нерухомості, якими володіє разом із братом Ярославом Дубневичем. Останній наразі переховується за кордоном, а НАБУ та САП підозрюють його в організації схеми з розкрадання природного газу на 2,1 млрд грн. Також він перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу.

Коштовності, зброя, вино та автомобілі

Серед цінного рухомого майна сім’я задекларувала:

  • чотири швейцарські годинники;
  • шість ювелірних наборів із дорогоцінних металів та каміння;
  • дві норкові шуби (вартість кожної – 150 тис. грн);
  • дві мисливські рушниці та один карабін (без вказання вартості та дати набуття).

Наприкінці вересня 2024 року родина також придбала колекційні молдавські вина загальною вартістю 207 тис. грн.

Щодо автомобілів, то Дубневичі, попри значні фінансові активи, надають перевагу радянському автопрому. У їхньому автопарку зазначено:

  • три автомобілі ВАЗ (1964, 1982, 1991 років випуску);
  • два ГАЗи (1960, 1967 р.в.);
  • один напівпричіп Stema.

Інших транспортних засобів у декларації не вказано.

Сімейний бізнес

Задекларованим бізнесом родини керує дружина Богдана Дубневича Тетяна. Вона володіє корпоративними правами на шість компаній загальною вартістю 3 млн 379 тис. грн.

За даними аналітичної платформи YouControl, з початку повномасштабного вторгнення РФ фінансово-промислова група братів Дубневичів поповнилася ще 10 компаніями, серед власників і бенефіціарів яких – члени їхньої родини.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата Ярослава Дубневича. Його підозрюють в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 

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Теги: Львівщина декларація Богдан Дубневич

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