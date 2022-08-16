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Зеленський закликав Росію покинути ЗАЕС «без жодних умов»

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський закликав Росію покинути ЗАЕС «без жодних умов»
Зеленський закликає РФ покинути ЗАЕС
фото: Офіс президента

Зеленський закликав міжнародну спільноту до нових санкцій проти атомної галузі Росії

Президент Володимир Зеленський закликав Росію покинути Запорізьку атомну електростанцію «без жодних умов». Про це він заявив під час відеозвернення.

Президент заявив, що час переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти РФ, державної корпорації «Росатом» та всієї атомної галузі країни-терориста. Він підкреслив, що усі російські війська повинні негайно залишити територію станції та сусідніх районів - без жодних умов.

Зеленський також закликав міжнародну спільноту до нових санкцій проти атомної галузі РФ через зброю на території ЗАЕС.

«Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що будь-який радіаційний інцидент на ЗАЕС може стати ударом по багатьох країнах. Адже потенційно небезпечні зони залежать лише від напрямку й сили вітру.

«Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ «Великої сімки» – вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу», - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: війна в Україні окупанти росія Володимир Зеленський Запорізька АЕС АЕС

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