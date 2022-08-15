Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки

Чи може Україна пройти зиму без Запорізької АЕС?

Унаслідок тимчасової окупації запорізької АЕС регулюючий контроль на станції втрачено, тож чи буде вона працювати повноцінно цієї зими, важко сказати. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

«Теоретично без цієї атомної електростанції ми можемо пройти зиму, але з погляду держави це буде неправильно, бо ми просто залишимо найбільшу атомну станцію в Європі. Наразі профільний міністр каже, що цієї зими ЗАЕС буде працювати повноцінно, але як вони це зроблять, мені складно сказати. І регулюючий контроль, і фізичний захист на станції втрачені», – зазначив він.

Також Плачков наголосив, що під час війни впало споживання електроенергії в Україні. «Минулої зими ЗАЕС працювала повним складом обладнання, тобто всі шість атомних енергоблоків працювали та видавали в мережу України, за моїми оцінками, шість гігават встановленої потужності. Але давайте не забувати, що під час війни впало споживання електроенергії», – сказав ексчиновник.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.