Головна Новини
search button user button menu button

Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Під час війни в Україні впало споживання електроенергії
фото з відкритих джерел

Чи може Україна пройти зиму без Запорізької АЕС?

Унаслідок тимчасової окупації запорізької АЕС регулюючий контроль на станції втрачено, тож чи буде вона працювати повноцінно цієї зими, важко сказати. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

«Теоретично без цієї атомної електростанції ми можемо пройти зиму, але з погляду держави це буде неправильно, бо ми просто залишимо найбільшу атомну станцію в Європі. Наразі профільний міністр каже, що цієї зими ЗАЕС буде працювати повноцінно, але як вони це зроблять, мені складно сказати. І регулюючий контроль, і фізичний захист на станції втрачені», – зазначив він.

Також Плачков наголосив, що під час війни впало споживання електроенергії в Україні. «Минулої зими ЗАЕС працювала повним складом обладнання, тобто всі шість атомних енергоблоків працювали та видавали в мережу України, за моїми оцінками, шість гігават встановленої потужності. Але давайте не забувати, що під час війни впало споживання електроенергії», – сказав ексчиновник.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Читайте також: 

Теги: енергетика війна окупація Запоріжжя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом
Окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом
9 серпня, 21:08
Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми
Херсонщина: почали падати високовольтні стовпи, що ведуть від ЗАЕС до Криму
11 серпня, 11:19
Високовольтний стовп упав біля Нової Кам’янки
Окупанти шукають, хто повалив електростовпи, що ведуть від ЗАЕС до Криму
13 серпня, 09:12

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
83K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
46K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
29K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
26K
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході
26K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків

Новини

Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Сьогодні, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Сьогодні, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59
Банкова закликала Червоний Хрест подумати про репутацію
Сьогодні, 12:41

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту