Арестович пояснив, чому світові лідери ігнорують Путіна

Арестович вважає, що Путіна може не стати до квітня 2023 року

Арестович: «Увесь світ давно зрозумів, що Путін програв. Вони не хочуть мати справу з пацюком, який здихає»

Світові лідери відмовляються мати справу з російським диктатором Володимиром Путіним, адже вважають його невдахою, який невдовзі приречений насмерть. З цієї причини від зустрічі з диктатором РФ відмовився і прем'єрміністр Індії Нарендра Моді. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у коментарі українським журналістам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Увесь світ давно зрозумів, що Путін програв. Вони не хочуть мати справу з пацюком, який здихає, чи зі «збитим льотчиком». Його найкращі друзі – індійці та китайці дали йому оцінку. Вони поставили на ньому хрест. Може провести ще 10 мобілізацій, але по-іншому не буде», – вважає Арестович.

Він нагадав, що Путін став «невдахою року» за версією авторитетного американського видання Politico. Проте диктатор РФ, за словами радника Банкової, насправді є «невдахою століття після Гітлера».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У той же час Арестович вважає, що Путіна може не стати до квітня 2023 року. «Його списали, навіщо з ним угоду укладати. Та й підписувати угоду з людиною, якої вже у квітні може фізично не існувати, нікому не потрібно. Ще і потім звинуватять, що ти підписав угоду з вбивцею дітей. Кому це потрібно?», – сказав Арестович.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував персональний саміт із президентом РФ Володимиром Путіним цього року.

Нагадаємо, американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.