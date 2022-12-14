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Війна Путіна з Україною розв'язує руки спецслужбам РФ – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна Путіна з Україною розв'язує руки спецслужбам РФ – ISW
Спецслужби отримають більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення
фото з відкритих джерел

На думку аналітиків, російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки

Протягом останніх двох десятиліть, відколи президентом став Володимир Путін, РФ розширює поняття тероризму в російському законодавстві для внутрішніх репресій. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у грудні 2022 року державна дума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють диверсії до теракту.

«Федеральна служба безпеки Росії перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських «диверсантів», – вказують в звіті ISW.

Фахівці також поінформували, що глава ФСБ Олександр Бортніков заявив, що у 2022 році в РФ спостерігалося зростання «терористичної» активності, яку він пов’язав із СБУ, що нібито працює за підтримки Заходу.

«Російська влада використовує війну проти України, щоб виправдати розширення законодавства щодо тероризму під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським спецслужбам більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення», – додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

  • Білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну, незважаючи на швидку перевірку готовності білоруських військ 13 грудня.

  • Українські чиновники продовжують оцінювати, що Білорусь навряд чи нападе на Україну.

  • Високопоставлені ізраїльські чиновники заявили, що Іран прагне обмежити радіус дії ракет, які він планує надати Росії.

  • Українська розвідка повідомила, що російські війська завдають ударів по Україні ракетами, які Україна передала Росії в 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, згідно з якою Росія визнала Крим і всю Донецьку і Луганську області частиною України і зобов'язалася не загрожувати і не нападати на Україну.

  • 13 грудня офіційні особи США заявили, що Пентагон завершує плани щодо відправлення в Україну систем протиракетної оборони Patriot.

  • Російські війська вели обмежені контратаки поблизу Сватового та Кремінної.

  • Російські війська незначно просувалися в межах Бахмута та продовжували наземні наступи поблизу Авдіївки та Вугледара.

  • Російські війська можуть відступати з окремих районів на південь від Дніпра, оскільки продовжують укріплювати тилові позиції в окупованій Херсонській області.

  • ПВК «Вагнер» продовжує намагатися використовувати новобранців з російських полонених для створення бойової сили.

Раніше повідомлялося, коли «глибинний народ» в РФ зрозуміє, що його просто утилізують заради того, що Путін не може програти. Адже війна вже програна, але на Росію очікує нова мобілізація.

До того ж війна в Україні може закінчитися лише поразкою Путіна. Жодне врегулювання шляхом переговорів неможливе, і чим довше триває конфлікт, тим дорожчим він стає.

Нагадаємо, Ахмед Закаєв обіцяє Росії громадянську війну. Раніше він заявив, що оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією.

Як відомо, Путін думає над зміною військової доктрини, тож знову заговорив про превентивний ядерний удар.

Читайте також: Війна вже програна, але на Росію очікує нова мобілізація
Теги: путін Україна росія війна

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