Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля
Пєсков побачив у призначенні видання вияв русофобії
Визнання виданням Time президента України Володимира Зеленського людиною року спровокувало не аби яку істерику у Кремлі. Зокрема прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що критерії, якими керувалося при оголошенні Зеленського людиною року, мають зашорений характер. Слова Пєскова наводять пропагандистські ЗМІ.
Пєсков побачив у цьому факті вияв русофобії. «Ми бачимо, що редакційна лінія видання (Time - ред.) не виходить за межі загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер», – заявив прессекретар Путіна.
Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Про це йдеться у присвяченому українському лідерові матеріалі.
Тим часом інше впливове американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.
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