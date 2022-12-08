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Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля
Видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року»
фото: росЗМІ

Пєсков побачив у призначенні видання вияв русофобії

Визнання виданням Time президента України Володимира Зеленського людиною року спровокувало не аби яку істерику у Кремлі. Зокрема прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що критерії, якими керувалося при оголошенні Зеленського людиною року, мають зашорений характер. Слова Пєскова наводять пропагандистські ЗМІ.  

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Пєсков побачив у цьому факті вияв русофобії. «Ми бачимо, що редакційна лінія видання (Time - ред.) не виходить за межі загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер», – заявив прессекретар Путіна.

Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля фото 1

Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Про це йдеться у присвяченому українському лідерові матеріалі.

Тим часом інше впливове американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.

Теги: путін Володимир Зеленський президент прессекретар журнал

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