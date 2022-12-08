Зеленський став людиною року за версією Time: істерична реакція Кремля

Пєсков побачив у призначенні видання вияв русофобії

Визнання виданням Time президента України Володимира Зеленського людиною року спровокувало не аби яку істерику у Кремлі. Зокрема прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що критерії, якими керувалося при оголошенні Зеленського людиною року, мають зашорений характер. Слова Пєскова наводять пропагандистські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пєсков побачив у цьому факті вияв русофобії. «Ми бачимо, що редакційна лінія видання (Time - ред.) не виходить за межі загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер», – заявив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Про це йдеться у присвяченому українському лідерові матеріалі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом інше впливове американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.