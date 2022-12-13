Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конгрес США посилює санкції проти РФ: під прицілом найближче оточення Путіна

Юрій Лящук
glavcom.ua
Конгрес США посилює санкції проти РФ: під прицілом найближче оточення Путіна
Санкції проти РФ повинні посилюватись
фото з відкритих джерел

Сьогодні свою роботу розпочала міжнародна коаліція Гончаренко-Коен-Сілі, що працюватиме над санкціями проти Росії

У Конгресі США стартує робота нової міжнародної європейсько-американської коаліції, яка буде працювати над посиленням санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна. Таку заяву зробив народний депутат Олексій Гончаренко, який став співголовою коаліції.

Допомагає у роботі ініціативи старший радник Гельсінської комісії Конгресу США Пол Массаро.

До коаліції увійшли: конгресмен, співголова Гельсінської комісії Конгресу США Стів Коен, конгресмен, член Гельсінської комісії Джо Вілсон, народний депутат Олексій Гончаренко, член парламенту Великої Британії Роберт Сілі, голова естонської делегації в ПАРЄ Ерік Крос, член Європарламенту від Литви Пятрас Ауштревічюс, голова польської делегації у Раді Європи Аркадіуш Мулярчик.

«Разом з нашими партнерами працюємо над тим, щоб санкції проти Росії тільки посилювалася. Зараз найважливішим завданням є забезпечення синхронізації санкцій ЄС, США та Великої Британії. Поки Росія витрачає гроші на війну – в Україні гинуть мирні жителі, обстрілюють житлові будинки. Саме тому санкційний зашморг на шиї імперії зла має тільки затягуватись», – наголосив Гончаренко.

Коаліція вже подала звернення до внесення у санкційні списки Ксенії Собчак, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, найбагатших людей Росії Володимира Потаніна, Володимира Лісіна та інших.

Раніше повідомлялось, що Російська влада підготувала список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти. Також після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії. 

Читайте також: Ігри в ембарго. Росія зароблятиме на нафті попри санкції
Теги: Олексій Гончаренко коаліція санкції США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США продовжать підтримувати Україну
Як США допомагатимуть Україні: Байден зробив заяву
Сьогодні, 04:14
Перша партія обладнання вже відправилась в Україну
США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням
Сьогодні, 07:55
ЗРК «Петріот» складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи
США найближчим часом оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot – CNN
Сьогодні, 20:01

Політика

Конгрес США посилює санкції проти РФ: під прицілом найближче оточення Путіна
Конгрес США посилює санкції проти РФ: під прицілом найближче оточення Путіна
Естонія отримає від Єврокомісії €10 млн для допомоги українським біженцям
Естонія отримає від Єврокомісії €10 млн для допомоги українським біженцям
Готуються до війни? Казахстан видав указ про військовий призов
Готуються до війни? Казахстан видав указ про військовий призов
США найближчим часом оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot – CNN
США найближчим часом оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot – CNN
Влада Казахстану хоче карати громадян за «фейки про армію»
Влада Казахстану хоче карати громадян за «фейки про армію»
Поставка зброї Україні: сенат Італії ухвалив резолюцію
Поставка зброї Україні: сенат Італії ухвалив резолюцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
45K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
25K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
12K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
12K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
9125
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту