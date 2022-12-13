Конгрес США посилює санкції проти РФ: під прицілом найближче оточення Путіна
Сьогодні свою роботу розпочала міжнародна коаліція Гончаренко-Коен-Сілі, що працюватиме над санкціями проти Росії
У Конгресі США стартує робота нової міжнародної європейсько-американської коаліції, яка буде працювати над посиленням санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна. Таку заяву зробив народний депутат Олексій Гончаренко, який став співголовою коаліції.
Допомагає у роботі ініціативи старший радник Гельсінської комісії Конгресу США Пол Массаро.
До коаліції увійшли: конгресмен, співголова Гельсінської комісії Конгресу США Стів Коен, конгресмен, член Гельсінської комісії Джо Вілсон, народний депутат Олексій Гончаренко, член парламенту Великої Британії Роберт Сілі, голова естонської делегації в ПАРЄ Ерік Крос, член Європарламенту від Литви Пятрас Ауштревічюс, голова польської делегації у Раді Європи Аркадіуш Мулярчик.
«Разом з нашими партнерами працюємо над тим, щоб санкції проти Росії тільки посилювалася. Зараз найважливішим завданням є забезпечення синхронізації санкцій ЄС, США та Великої Британії. Поки Росія витрачає гроші на війну – в Україні гинуть мирні жителі, обстрілюють житлові будинки. Саме тому санкційний зашморг на шиї імперії зла має тільки затягуватись», – наголосив Гончаренко.
Коаліція вже подала звернення до внесення у санкційні списки Ксенії Собчак, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, найбагатших людей Росії Володимира Потаніна, Володимира Лісіна та інших.
Раніше повідомлялось, що Російська влада підготувала список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ.
Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, через санкції Росія втратила європейський ринок нафти. Також після заборони Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти морем, що набула чинності 5 грудня, Російські нафтові компанії різко збільшили об’єми експорту нафти до країн Азії.
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