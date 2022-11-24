Російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче – звернення Зеленського (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 273-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму і закликав ЄС і держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди у Європі й мало наслідки – саме юридичні, а не лише політичні. А Росія, ніби весь світ не має значення, – продовжила свої ракетні атаки по Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян.

«Щойно я звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати. Реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло порожнє», – сказав він.

Президент повідомив, що США оголосили про черговий пакет підтримки обсягом $400 млн. Усе необхідне, щоб Україна могла захищати життя й свободу своїх людей. А Росія використала ракети для чергового удару по черговій лікарні й убила немовля. Було обірвано життя, яке тривало лише два дні.

В Україні розгортають по всій країні «Пункти незламності», щоб підтримати людей, дати тепло, електрику та зв’язок. А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні та провокує в країні блекаут.

«Коли я отримував увечері звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку «вся область без електрики». Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Ми робимо все заради людей. А окупанти роблять усе, щоб люди страждали, щоб ми не могли навіть почути й побачити одне одного», – розповів Зеленський.

Також глава держави поінформував, що вдалося повернути додому ще 36 українців. 35 військовослужбовців, один цивільний. Двоє офіцерів, 33 – рядові й сержанти.

«Попри все рятуємо наших людей і обовʼязково повернемо всіх полонених і депортованих. Це дуже чітко все демонструє про нас і про них. Дуже точно про все свідчить. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні. А в нас із вами точно є завтра», – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.