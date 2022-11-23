Росія довела, що є країною-терористом: Зеленський відреагував на ракетні удари РФ (відео)

Зеленський повідомив, що над відновленням енерго-та водопостачання працюють усі служби та місцева влада

Завдавши ракетних ударів по інфраструктурі України, Росія вкотре довела, що є країною-терористом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі», – зазначив глава держави.

За його словами, над відновленням енерго-та водопостачання працюють усі служби та місцева влада. «Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ», – додав він.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як повідомлялося, після обстрілів Києва ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла.