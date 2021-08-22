Хто пустив Росію до Криму? Зеленський назвав винних

Зеленський заявив, що його попередники з 1991 по 2014 рік здавали Крим Росії в оренду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду. Він розповів про це в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Питання у мене просте: де український флот в Криму? Тоді, коли не було війни, хто розкрадав флот? Де у нас був флот? Ми здавали Крим в оренду товаришам, їхньому флоту, їхній мові, їхній паспортизації. Ось що ми робили. А зараз ми робимо якраз все, щоб це повернути», – сказав він.

Зеленський додав, що в цей же період там не було українського телебачення і виступали тільки російські зірки.

«Це інформаційна втрата, саме інформаційна втрата. Ось реальні помилки колишніх товаришів», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що саміт Кримської платформи 23 серпня 2021 року спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета – вивести Росію з Криму.

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