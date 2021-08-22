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    Хто пустив Росію до Криму? Зеленський назвав винних

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    Зеленський розповів, хто із українських президентів здавав Крим в оренду - Хто пустив Росію до Криму? Зеленський назвав винних
    Зеленський розповів, хто із українських президентів здавав Крим в оренду
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський заявив, що його попередники з 1991 по 2014 рік здавали Крим Росії в оренду

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду. Він розповів про це в інтерв'ю телеканалу «Україна».

    «Питання у мене просте: де український флот в Криму? Тоді, коли не було війни, хто розкрадав флот? Де у нас був флот? Ми здавали Крим в оренду товаришам, їхньому флоту, їхній мові, їхній паспортизації. Ось що ми робили. А зараз ми робимо якраз все, щоб це повернути», – сказав він.

    Зеленський додав, що в цей же період там не було українського телебачення і виступали тільки російські зірки.

    «Це інформаційна втрата, саме інформаційна втрата. Ось реальні помилки колишніх товаришів», – підсумував український лідер.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що саміт Кримської платформи 23 серпня 2021 року спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета – вивести Росію з Криму.

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    Теги: Крим телебачення Володимир Зеленський Україна флот
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    Хто пустив Росію до Криму? Зеленський назвав винних