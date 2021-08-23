ЗМІ оприлюднили підсумкову декларацію Кримської платформи

У саміті Кримської платформи беруть участь президенти та представники урядів 44 держав

У декларації Кримської платформи передбачені нові санкції проти РФ

23 серпня за підсумками саміту Кримської платформи країни-учасники підпишуть підсумкову декларацію. Текст документа опублікували в Klymenko Time.

Документ складається з чотирьох сторінок.

Зокрема, учасникам Кримської платформи пропонується підписатися під можливістю введення нових обмежень проти РФ. Проте, деталі нових санкцій не вказані.

У тексті сказано, що Кримська платформа планується як консультативний і координаційний формат. Крім того у МЗС країн-учасниць будуть створені «Контакт підрозділи» щодо Криму.

Нагадаємо, засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

На заході зокрема будуть президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської ради Шарль Мішель, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Участь підтвердили Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

Дивіться трансляцію саміту Кримської платформи.

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