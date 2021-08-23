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    ЗМІ оприлюднили підсумкову декларацію Кримської платформи

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    У саміті Кримської платформи беруть участь президенти та представники урядів 44 держав - ЗМІ оприлюднили підсумкову декларацію Кримської платформи
    У саміті Кримської платформи беруть участь президенти та представники урядів 44 держав
    Фото: пресслужба президента України

    У декларації Кримської платформи передбачені нові санкції проти РФ

    23 серпня за підсумками саміту Кримської платформи країни-учасники підпишуть підсумкову декларацію. Текст документа опублікували в Klymenko Time.

    Документ складається з чотирьох сторінок.

    Зокрема, учасникам Кримської платформи пропонується підписатися під можливістю введення нових обмежень проти РФ. Проте, деталі нових санкцій не вказані.

    У тексті сказано, що Кримська платформа планується як консультативний і координаційний формат. Крім того у МЗС країн-учасниць будуть створені «Контакт підрозділи» щодо Криму.

    Нагадаємо, засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

    На заході зокрема будуть президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської ради Шарль Мішель, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

    Участь підтвердили Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

    Дивіться трансляцію саміту Кримської платформи.

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    Теги: Крим Росія санкції саміт Україна
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    ЗМІ оприлюднили підсумкову декларацію Кримської платформи