У Києві проходить саміт Кримської платформи (наживо)
Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації
У Києві 23 серпня розпочався довгоочікуваний саміт Кримської платформи. До столиці України прибули лідери та представники понад 40 країн.
Участь у саміті беруть глави міжнародних делегацій. Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.
Саміт складається з чотирьох тематичних панелей. Серед них:
- про невизнання спроби анексії Криму,
- про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
- про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
- про відновлення прав кримськотатарського народу.
Нагадаємо, засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.
На заході зокрема будуть президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської ради Шарль Мішель, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
Участь підтвердили Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.