У Києві проходить саміт Кримської платформи (наживо)

Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації

У Києві 23 серпня розпочався довгоочікуваний саміт Кримської платформи. До столиці України прибули лідери та представники понад 40 країн.

Участь у саміті беруть глави міжнародних делегацій. Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.

Саміт складається з чотирьох тематичних панелей. Серед них:

про невизнання спроби анексії Криму,

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,

про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Нагадаємо, засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

На заході зокрема будуть президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської ради Шарль Мішель, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Участь підтвердили Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

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