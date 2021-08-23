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    У Києві проходить саміт Кримської платформи (наживо)

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    Участь у саміті беруть глави міжнародних делегацій - У Києві проходить саміт Кримської платформи (наживо)
    Участь у саміті беруть глави міжнародних делегацій
    Скріншот фото: відео Офісу президента

    Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації

    У Києві 23 серпня розпочався довгоочікуваний саміт Кримської платформи. До столиці України прибули лідери та представники понад 40 країн.

    Участь у саміті беруть глави міжнародних делегацій. Підсумки саміту планують внести до Кримської декларації.

    Саміт складається з чотирьох тематичних панелей. Серед них:

    • про невизнання спроби анексії Криму,
    • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
    • про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток,
    • про відновлення прав кримськотатарського народу.

    Нагадаємо, засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

    На заході зокрема будуть президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської ради Шарль Мішель, генсекретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

    Участь підтвердили Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попередники на посаді глави держави з 1991 по 2014 рік здавали Росії Крим в оренду.

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    Теги: Крим саміт права людини
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    У Києві проходить саміт Кримської платформи (наживо)