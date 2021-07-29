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    Верховний суд України ліквідували незаконно – висновок ЄСПЛ

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    Спроба ліквідувати найвищий судовий орган України порушила одразу 2 статті міжнародної Конвенції з прав людини - Верховний суд України ліквідували незаконно – висновок ЄСПЛ
    Спроба ліквідувати найвищий судовий орган України порушила одразу 2 статті міжнародної Конвенції з прав людини
    Фото УНІАН

    Судовий висновок стосується справи №11423/19 «Гуменюк та інші проти України»

    Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зробив висновок, що ліквідація Верховного суду України під час судової реформи у 2016 році є незаконною. Про це йдеться у відповідному рішенні ЄСПЛ від 22 липня.

    Судовий висновок стосується справи №11423/19 «Гуменюк та інші проти України».

    У 2016-му в Україні розпочалася судова реформа. Під перезавантаження потрапив і найвищий судовий орган держави – Верховний суд України. Спочатку створили ще один Верховний суд, а чинний – намагалися ліквідувати. Та цього зробити не змогли через Конституцію і обидва суди існують донині.

    Зараз працює новоутворений суд, через це судді «старого» Верховного суду й позивалися до ЄСПЛ проти держави Україна.

    Європейський суд розглядав позов у справі №11423/19 «Гуменюк та інші проти України» (Василь Гуменюк – виконуючий обов'язки голови Верховного Суду України) як пріоритетний і за 2,5 роки постановив, що ліквідація старого Верховного суду не мала законних підстав, а судді ВСУ не могли бути звільнені чи переведені до іншого суду. Вони, як вважають у ЄСПЛ, мали автоматично продовжувати працювати в новоутвореному суді.

    Спроба ліквідувати найвищий судовий орган України порушила одразу 2 статті міжнародної Конвенції з прав людини. Зокрема, право на справедливий суд – йдеться у рішенні.

    «Судді (ВСУ – ред.) попри те, що хоч формально і не були звільнені, але внаслідок судової реформи й незаконної ліквідації суду – були позбавлені права провадити правосуддя. Звичайно, ми задоволені рішенням ЄСПЛ, єдине питання – ми очікуємо, коли буде виконане рішення», – сказала адвокатка Олена Льошенко.

    ЄСПЛ наказав вирішити ситуацію із двома чинними Верховними судами й виплатити суддям ліквідованого суду компенсацію, у розмірі 5000 євро.

    Проти держави Україна позивалися судді Василь Гуменюк, Галина Канигіна, Людмила Охрімчук, Богдан Пошва, Віктор Школяров, Олександр Волков, Анатолій Ємець, Тетяна Жайворонок. Виконувати рішення Європейського суду повинні парламент та Мін'юст, позаяк саме вони були опонентами суддів ліквідованого суду у справі, повідомляє «Суспільне».

    Як раніше повідомлялося, суддя Верховного суду України Галина Канигіна вважає, що рекомендація Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) про переведення в апеляційні суди Києва та Київської області 12 суддів зі складу «старого» Верховного суду є неконституційною, а по суті – розправою.

    Теги: реформа суд ЄСПЛ судова реформа Україна Верховний Суд України правосуддя ВСУ Олександр Волков парламент
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    Верховний суд України ліквідували незаконно – висновок ЄСПЛ