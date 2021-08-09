Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму

Віце-прем'єр України: РФ доведеться відповісти за окупацію Криму, в тому числі фінансово

Віцепрем'єр Резніков визнав, що процес повернення півострова до складу України буде довгим і важким

Росія повинна виплатити Україні репарації за анексію Криму. Про це заявив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю Євгену Кисельову.

За словами Резнікова, процес повернення півострова до складу України буде довгим і важким, і Росії доведеться відповісти за свої помилки, в тому числі фінансово. У зв'язку з цим політик згадав про Німеччину, яка досі платить грошові компенсації постраждалим під час Другої світової війни країнам.

Резніков зазначив, що для прискореної деокупації Криму необхідно переконати самих росіян в згубності входження півострова до складу Росії.

«І тоді, мені здається, російському політикові буде вже легше говорити про те, що треба виправлятися», – сказав віцепрем'єр.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Україна буде вимагати репарації від Росії.

Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Відомо, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.