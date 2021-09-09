ЄСПЛ визначив, хто несе відповідальність за хейт у Facebook

Власники сторінок у «Фейсбуці» мають контролювати все, що пишуть коментатори під постами

Європейський суд з прав людини вперше вказав, що власник акаунту в соціальній мережі Facebook має обов’язки контролю, зокрема, якщо вирішує зробити його публічним, надає можливість коментувати будь-кому та публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті. Про це написала на своїй сторінці у Facebook суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.

У справі розглядалося питання щодо меж відповідальності власників акаунтів у соцмережах через неприйнятні коментарі третіх осіб під постами.

Заявник – французький депутат місцевого рівня та кандидат на вибори до парламенту – був засуджений за розпалювання ворожнечі через те, що негайно не видалив коментарі третіх осіб із мовою ненависті під своїм постом у Facebook із критикою свого політичного опонента.

Коментарі стосувалися мусульманської громади, яка була асоційована зі злочинністю у місті та прирівняна до групи «наркоторговців та повій».

На думку ЄСПЛ, свідомо зробивши свій акаунт у Facebook загальнодоступним і дозволивши таким чином своїм друзям, загалом 1829 особам, розміщувати там коментарі, заявник був зобов'язаний стежити за змістом опублікованих коментарів.

Крім того, він не міг не знати, що його допис, швидше за все, приверне коментарі політичного характеру, які він мав відстежувати ще ретельніше. Суд не побачив порушення Конвенції в засудженні заявника, який не видаляв відповідні коментарі протягом шести тижнів.

З таким висновком не погодилась одна суддя, на думку якої застосування «похідної» відповідальності власника акаунту є загрозою для свободи слова, насамперед у випадку публічних осіб з дуже великою кількістю «друзів».