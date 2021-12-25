Росія відведе 10 тис. військових від кордону з Україною

РФ оголосила про повернення частини вояків у місця постійної дислокації

Південний військовий округ повертає 10 тис. військових у місця постійної дислокації після місяця «польових занять». Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які межують з Україною. Про це повідомляє «Эхо Москвы».

Як заявляється, військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, республік Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.

«Понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів», – йдеться в повідомленні Південного військового округу.

Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та «тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин Південного військового округу».

Раніше стало відомо, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

Нагадаємо, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

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