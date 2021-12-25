  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Росія відведе 10 тис. військових від кордону з Україною

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Армійці Росії місяць перебували на &laquo;польових заняттях&raquo; - Росія відведе 10 тис. військових від кордону з Україною
    Армійці Росії місяць перебували на «польових заняттях»
    фото: Reuters

    РФ оголосила про повернення частини вояків у місця постійної дислокації

    Південний військовий округ повертає 10 тис. військових у місця постійної дислокації після місяця «польових занять». Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які межують з Україною. Про це повідомляє «Эхо Москвы».

    Як заявляється, військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, республік Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.

    «Понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів», – йдеться в повідомленні Південного військового округу.

    Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та «тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин Південного військового округу».

    Раніше стало відомо, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

    Нагадаємо, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.

    До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

    Читайте також:


    Теги: Росія військові Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія відведе 10 тис. військових від кордону з Україною