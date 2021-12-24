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    Опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ

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    Майже половина українців&nbsp;вважають реальною загрозу вторгнення Росії - Опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ
    Майже половина українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії
    фото з відкритих джерел

    Більшість респондентів вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії

    У грудні 2021 року 49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Натомість 41,4% опитаних вважають, що вторгнення не буде. Про це свідчать дані опитування «Кміс».

    фото: kiis
    фото: kiis

    Більшість респондентів (57,8%) вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 27,1%.

    фото: kiis
    фото: kiis

    Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-16 грудня 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

    Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

    Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

    Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

    Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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    Теги: Росія соцопитування війна агресія українці Україна
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    Опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ