Росія накопичує сили на кордоні з Україною: карта зосередження військових сил

Міноборони проілюструвало, де і скільки поблизу наших кордонів збройних формувань РФ наразі дислоковано

Україна попереджає союзників про розгортання Росією більшої кількості танків, артилерії та бронетехніки

Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ. Про це повідомляє Foreign Policy.

Видання опублікувало карту, яку використовує Міноборони України для інформування союзників. Недавній аналіз показує нарощування російських військових сил біля українського кордону України.

На карті показані місця зосередження російських військ біля кордону України. Так, на території Білорусі знаходяться авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. Крім того, в Курській області розташований табір з озброєнням і бойовою технікою.

Концентрація російських військ також відзначена на східному кордоні України. Тут знаходиться близько 10 батальйонних тактичних груп.

На півдні зафіксовано перекидання в окупований Крим зі Владикавказу підрозділу з ракетними установками «Іскандер».

Україна попереджає союзників про розгортання Росією більшої кількості танків, артилерії та бронетехніки. У Міноборони також висловили стурбованість польотами російських бомбардувальників та винищувачів у Білорусі.

Наразі відомо, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України, вважає агентство Bloomberg. За даними видання, це відбувається на тлі підготовки переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які заплановані вже на початку 2022 року.

Згідно з супутниковими фотографіями військово-розвідувальної компанії Janes, з листопада до прикордонних районів Росії перемістили танки, артилерію та системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

Крім того, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

Також у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Читайте також: