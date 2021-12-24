У Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО

За версією Кремля, в України начебто перебувають близько 10 тисяч військовослужбовців країн НАТО, з них 4 тисячі зі США

«Лінія західних країн негативно впливає на врегулювання конфлікту на Донбасі», – кажуть в РФ

Росія вкотре заявила, що Україна готується до силового вирішення конфлікту на Донбасі, а на території країни нібито перебувають близько 10 тисяч військових НАТО.

«Замість того, щоб покласти край громадянській війні, що триває вже восьмий рік, Київ, схоже, готується до силового вирішення проблеми Донбасу, як вони її називають», – сказала в п'ятницю, 24 грудня, представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук в інтерв'ю «Риа Новости» додав, що на військових об'єктах та морських базах України начебто перебувають близько 10 тисяч військовослужбовців країн НАТО, з них 4 тисячі зі США.

«Західні інструктори тренують українських військових, вчать веденню наступальних дій, у тому числі в умовах міської забудови. Це прямо порушує «Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод» 2015 року, згідно з яким із країни, навпаки, мають бути виведені всі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці. Така лінія західних країн негативно впливає на врегулювання конфлікту на Донбасі», – сказав Поліщук.

За словами Захарової, присутність іноземних інструкторів в Україні є підбурюванням.

«Ці інструктори займаються просто прямим підбурюванням і безпосередньо керують тими подіями, які розгортаються на наших очах на Донбасі. Мало того, віднедавна ці інструктори отримали право набути громадянство України в спрощеному порядку... Вони намагаються не лише легалізувати іноземних військових, які перебувають у країні, а також обійти вимоги мінського комплексу заходів щодо виведення іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України», – заявляє вона.

Крім того, представниця МЗС РФ вважає, що Київ «нагнітає істерію навколо нападу Росії», щоб відвернути увагу від невиконання обіцянок щодо Донбасу.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.