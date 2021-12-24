Пентагон хоче оперативно передавати Україні дані розвідки про російські війська – The New York Times

За даними Janes, від листопада до кордону України перемістили танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони

За даними Janes, від листопада до кордону України перемістили танки, артилерійське озброєння і системи протиповітряної оборони

Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України

Міністерство оборони США працює над можливістю надавати Україні розвідувальні дані, які допоможуть швидше реагувати на ймовірне російське вторгнення. Про це пише The New York Times.

Ця розвідувальна інформація включатиме зображення, які показують рух російських військ і дозволяють визначити, чи збираються вони перетнути кордон. У статті наголошується, що адміністрація Байдена усвідомлює, наскільки важливою є обізнаність у реальному часі для уряду України. Американські спецслужби вже надають Україні доступ до більшої кількості матеріалів, ніж раніше.

Джерела видання у Пентагоні побоюються, що у разі схвалення такого кроку президентом Джо Байденом, це може викликати обурення у Росії. The New Yor Times також повідомила, що невелика група співробітників Пентагону нещодавно приїздила в Україну, щоб оцінити потреби країни в протиповітряній обороні.

Тим часом очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що існує єдина стратегія, яка змусить Путіна відступити.

Наразі відомо, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України, вважає агентство Bloomberg. За даними видання, це відбувається на тлі підготовки переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які заплановані вже на початку 2022 року.

Згідно з супутниковими фотографіями військово-розвідувальної компанії Janes, з листопада до прикордонних районів Росії перемістили танки, артилерію та системи протиповітряної оборони.

Водночас у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.