Росія заявила, що український корабель прямує в бік Керченської протоки: вимагають змінити курс

У РФ вважають, що українське судно створює загрозу безпеці мореплавання

В Росії заявили про те, що український корабель «Донбас» ВМС рухається у бік Керченської протоки. Федеральна служба безпеки вимагає змінити курс. Про це пише « TACC».

Центр громадських зв'язків ФСБ відзначає, що корабель «Донбас» перебуває на відстані 33 кілометрів від протоки, пише видання «Известия».

«Зазначені дії створюють загрозу безпеці мореплавання», – відзначають у центрі.

Вранці корабель знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керчі, заявок на проходження протоки від української сторони не було.

Вдень 9 грудня корабель російської берегової охорони повідомив про необхідність дотримуватися законів, але отримав відповідь, що прямувати через Керченську протоку корабель не планує.

Коментарів Держприкордонслужби України поки немає.

Як повідомлялося раніше, до Чорного моря прямує американський ракетний есмінець.

Нагадаємо, сьогодні Франція спустила на воду перший катер для українських прикордонників .

Раніше в Одесі спустили на воду патрульні катери «Фастів» та «Суми».

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