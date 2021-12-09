Україна запропонувала «різдвяне» перемир’я

Російські бойовики щоразу порушують угоду про тишу на Донбасі

Офіційний Київ пропонує вжити 10 конкретних кроків, до яких входить й нове «різдвяне перемир’я». Ці кроки мають на меті допомогти вийти з глухого кута на переговорах з врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише «Укрінформ».

«На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв’язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий прямий діалог», – заявив Цимбалюк.

За його словами, українська сторона запропонувала запровадити так зване «різдвяне припинення вогню» та закликала Росію розблокувати обмін утримуваними особами, «щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми».

Потрібно відновити роботу усіх існуючих КПВВ уздовж лінії зіткнення і відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя, а також доопрацювати план розмінування, адже «люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі», сказав дипломат.

Крім того, українська сторона пропонує затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.

Цимбалюк додав, що на основі міжнародного механізму має бути забезпечено безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги тим, хто її потребує, Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечено безперешкодний та безпечний доступ на усій території України, що також сприятиме зниженню напруги на лінії зіткнення. Також потрібно посилити моніторингові спроможності СММ, у тому числі шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення глушіння безпілотників.

На його думку, слід підвищити прозорості в прикордонних районах шляхом їх постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 Мінського протоколу.

«Ці кроки можуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи», – заявив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як Мінському, так і у Нормандському форматі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

Між іншим, ОБСЄ позаминулої доби нарахувала 620 порушень перемир’я. про це повідомляється у щоденному звіті № 287/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 7 грудня.

Зазначимо, що сьогодні окупанти поранили двох українських захисників.

Нагадаємо, що США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну. Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Також президент СЩА Джо Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

Крім того, Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України.

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