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    До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець

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    USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря - До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець
    USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря
    фото з відкритих джерел

    Корабель ВМС США працюватиме з союзниками та партнерами з НАТО в регіоні

    До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець, який буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США.

    Зазначається, що USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами з НАТО в регіоні.

    Зазначимо, влітку ракетний винищувач ВМС США класу Arleigh Burk USS Ross та транспортно-десантний корабель USNS Yuma перебували у Чорному морі під час військових навчань Sea Breeze 2021.

    Також на днях повідомлялося, що російські кораблі стежили за флотом США у Чорному морі.

    Як відомо, 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.

    Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві. Володимир Путін заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для Росії, оскільки Альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

    Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України.

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    Теги: Чорне море США НАТО військові навчання корабель ВМС флот
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    До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець