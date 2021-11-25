До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець
Корабель ВМС США працюватиме з союзниками та партнерами з НАТО в регіоні
До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець, який буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США.
Зазначається, що USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами з НАТО в регіоні.
BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021
Зазначимо, влітку ракетний винищувач ВМС США класу Arleigh Burk USS Ross та транспортно-десантний корабель USNS Yuma перебували у Чорному морі під час військових навчань Sea Breeze 2021.
Також на днях повідомлялося, що російські кораблі стежили за флотом США у Чорному морі.
Як відомо, 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.
Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві. Володимир Путін заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для Росії, оскільки Альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.
Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України.