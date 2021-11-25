Корабель ВМС США працюватиме з союзниками та партнерами з НАТО в регіоні

До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець, який буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США.

Зазначається, що USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами з НАТО в регіоні.

Зазначимо, влітку ракетний винищувач ВМС США класу Arleigh Burk USS Ross та транспортно-десантний корабель USNS Yuma перебували у Чорному морі під час військових навчань Sea Breeze 2021.

Також на днях повідомлялося, що російські кораблі стежили за флотом США у Чорному морі.

Як відомо, 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.

Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві. Володимир Путін заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для Росії, оскільки Альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України.