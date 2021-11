До Чорного моря прямує американський ракетний есмінець, який буде працювати разом з союзниками та партнерами по НАТО. Про це повідомляє пресслужба Шостого флоту ВМС США.

Зазначається, що USS Arleigh Burke (DDG 51) розпочав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з союзниками та партнерами з НАТО в регіоні.

BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51