«Хочу назад. Всі хочуть»: окупанти вбивають своїх за втечу з України (відео)

Більшість окупантів вже зрозуміли, що єдиний спосіб вижити – тікати з України

Триває 20 доба повномасштабного вторгнення Росії до України

Українські спецслужби перехопили ще один запис розмови російського окупанта.

На записі солдат розповідає, що його знайомих, які хотіли втекти з української території назад до Росії, розстріляли свої ж.

«Хочу назад. Всі хочуть. Булдачієв втік і через це його вбили. Равшан теж звалив і його вбили. Їх розстріляли», – розповів російський окупант.

Його співрозмовник відмовився вірити в це. Але окупант запевнив, що не бреше, адже знаходиться в Україні, і бачив все на власні очі.

Нагадаємо, російський окупант у телефонній розмові з матір'ю розповів про втрати загарбників під час війни з Україною. Зокрема, він повідомив, що у нього самого виникають думки щодо самогубства.

Також окупант повідомив, що псковський командир застрелився через великі втрати.

Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».

Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.