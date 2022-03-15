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    «Хочу назад. Всі хочуть»: окупанти вбивають своїх за втечу з України (відео)

    Більшість окупантів вже зрозуміли, що єдиний спосіб вижити&nbsp;&ndash; тікати з України - «Хочу назад. Всі хочуть»: окупанти вбивають своїх за втечу з України (відео)
    Більшість окупантів вже зрозуміли, що єдиний спосіб вижити – тікати з України
    фото з відкритих джерел

    Триває 20 доба повномасштабного вторгнення Росії до України

    Українські спецслужби перехопили ще один запис розмови російського окупанта.

    На записі солдат розповідає, що його знайомих, які хотіли втекти з української території назад до Росії, розстріляли свої ж.

    «Хочу назад. Всі хочуть. Булдачієв втік і через це його вбили. Равшан теж звалив і його вбили. Їх розстріляли», – розповів російський окупант.

    Його співрозмовник відмовився вірити в це. Але окупант запевнив, що не бреше, адже знаходиться в Україні, і бачив все на власні очі.

    Нагадаємо, російський окупант у телефонній розмові з матір'ю розповів про втрати загарбників під час війни з Україною. Зокрема, він повідомив, що у нього самого виникають думки щодо самогубства.

    Також окупант повідомив, що псковський командир застрелився через великі втрати.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».

    Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

    Теги: окупанти війна смерть #stoprussia
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    «Хочу назад. Всі хочуть»: окупанти вбивають своїх за втечу з України (відео)