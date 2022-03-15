«Хочу назад. Всі хочуть»: окупанти вбивають своїх за втечу з України (відео)
Триває 20 доба повномасштабного вторгнення Росії до України
Українські спецслужби перехопили ще один запис розмови російського окупанта.
На записі солдат розповідає, що його знайомих, які хотіли втекти з української території назад до Росії, розстріляли свої ж.
«Хочу назад. Всі хочуть. Булдачієв втік і через це його вбили. Равшан теж звалив і його вбили. Їх розстріляли», – розповів російський окупант.
Його співрозмовник відмовився вірити в це. Але окупант запевнив, що не бреше, адже знаходиться в Україні, і бачив все на власні очі.
Нагадаємо, російський окупант у телефонній розмові з матір'ю розповів про втрати загарбників під час війни з Україною. Зокрема, він повідомив, що у нього самого виникають думки щодо самогубства.
Також окупант повідомив, що псковський командир застрелився через великі втрати.
Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».
Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.