Обстріл багатоповерхівки у Києві: троє загиблих, майже 50 людей врятовано

П'ятеро людей отримали травми

Сьогодні у Святошинському районі столиці внаслідок обстрілу багатоповерхівки окупантами загинули троє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«О 15:03 пожежу в шістнадцятиповерховому житловому будинку у Святошинському районі, що сталася внаслідок обстрілу - ліквідовано. Внаслідок події три особи загинуло, п’ятеро травмовано та 48 врятовано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 15 березня російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

Також 14 березня снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк повідомив, що в його приватний будинок під Києвом потрапив російський снаряд. Будинок встояв, але в ньому вилетіли всі вікна. За словами Кондратюка, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.