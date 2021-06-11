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    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)

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    Михайло Саакашвілі&nbsp;презентував вино з власного виноградника Saakashvili's Cellar - Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Михайло Саакашвілі презентував вино з власного виноградника Saakashvili's Cellar
    Фото Михайла Саакашвілі

    Нещодавно Саакашвілі розповідав, що має в Грузії 1,5 га виноградника

    Сьогодні у Львові розпочався Ukrainian Wine Festival – перший фестиваль українського вина. Найкращі винороби країни, українські експерти виноробства, власники фермерських господарств та професійні сомельє зібралися у місті, аби представити свою продукцію, знайти бізнес-партнерів та нових шанувальників напою.

    Фестиваль відкрив міський голова Львова Андрій Садовий. На захід також приїхав голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі. Він повідомив, що у Львові виступає з приводу законопроєкту щодо спрощення законодавства для малого виробництва вина в Україні, а також презентував вино з власного виноградника Saakashvili's Cellar.

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    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)
    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)

    На фото видно, що Саакашвілі та Садовий відкривають пляшки з вином, проте нема світлин, як вони разом смакують його. Натомість Саакашвіли виклав чимало фотографій, де він спілкується, робить селфі та п’є з різними людьми.

    Нещодавно експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповідав, що за час свого президентства він нажив лише одне майно – 1,5 га виноградника та будинок 75 м². «І там ми розливаємо вино», – повідомив він.

    Раніше Саакашвілі був у Маріуполі, де разом зі «слугою народу» Олександром Качурою вийшов у прямий ефір в одних плавках та рушниках.

    Теги: Михайло Саакашвілі Андрій Садовий Львів алкоголь фестиваль
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    Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)