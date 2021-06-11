Саакашвілі продемонстрував Садовому своє вино (фото)

Нещодавно Саакашвілі розповідав, що має в Грузії 1,5 га виноградника

Сьогодні у Львові розпочався Ukrainian Wine Festival – перший фестиваль українського вина. Найкращі винороби країни, українські експерти виноробства, власники фермерських господарств та професійні сомельє зібралися у місті, аби представити свою продукцію, знайти бізнес-партнерів та нових шанувальників напою.

Фестиваль відкрив міський голова Львова Андрій Садовий. На захід також приїхав голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі. Він повідомив, що у Львові виступає з приводу законопроєкту щодо спрощення законодавства для малого виробництва вина в Україні, а також презентував вино з власного виноградника Saakashvili's Cellar.

На фото видно, що Саакашвілі та Садовий відкривають пляшки з вином, проте нема світлин, як вони разом смакують його. Натомість Саакашвіли виклав чимало фотографій, де він спілкується, робить селфі та п’є з різними людьми.

Нещодавно експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповідав, що за час свого президентства він нажив лише одне майно – 1,5 га виноградника та будинок 75 м². «І там ми розливаємо вино», – повідомив він.

Раніше Саакашвілі був у Маріуполі, де разом зі «слугою народу» Олександром Качурою вийшов у прямий ефір в одних плавках та рушниках.