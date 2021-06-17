Саакашвілі влаштував скандал в прямому ефірі через доходи

Михайло Саакашвілі розлютився через слова Юрія Гудименка про його доходи

Голова виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі, голова партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко та політолог Михайло Чаплига влаштували скандал в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

Юрій Гудименко: Ви, пане Саакашвілі, востаннє заповнювали декларацію у 2019 році, ви вказали, що ви безробітний, у вас немає житла в Україні й у вас залишалося 60 тис. доларів. Але у мене є така підозра, що ви зараз вийдете звідси, сядете в великий красивий автомобіль і поїдете. А я чомусь поїду на метро і вас з собою поруч не побачу.

Михайло Саакашвілі: Слухай, я за одну лекцію заробляю більше, ніж ти за своє життя заробив! Ти що за своє життя зробив?! Ви зі мною так не розмовляйте! Ви зі мною так не розмовляйте!

Юрій Гудименко: А чому?

Михайло Саакашвілі: А тому! Тому що такі люди, як ви, і погубили цю країну, ось цією зловтіхою та ідіотизмом! Займіться своєю країною! Я не буду терпіти, щоб якийсь нікчема мене звинувачував у чомусь! Всі ми представники когось, хлопче.

Юрій Гудименко: Мене покликали.

Михайло Саакашвілі: Я прекрасно розумію, в цю студію просто так ніхто не потрапляє. І я не збираюся, щоб мені якийсь нікчема говорив про мої доходи! Я не збираюся це терпіти.

Михайло Чаплига: Я за нього заступлюся, хоча я був проти нього.

Михайло Саакашвілі: Тоді заткніться!

Михайло Чаплига: Ви хто? Чого ти мовчиш?

Нагадаємо, раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав міністра фінансів Сергія Марченка «козявкою і нікчемою».