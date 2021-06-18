Саакашвілі звинуватив главу Мінфіну в причетності до незаконних схем на митниці
Саакашвілі розповів про корупцію на митниці
Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі розповів про корупцію під час розмитнення автомобілів. Як приклад, навів історію на Волинській митниці.
Про це він сказав в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» .
«Спіймали на Волинській митниці — 700 тис. доларів. Виявляється, це мало, тому що в тиждень тільки на тій митниці від розмитнення машин заробляють 1,2 млн. Просто були вихідні — вони не заробили. 700 тис. спіймали випадково — мабуть, якісь-то служби не домовилися. Пропонували, щоб натиснути на одну кнопку — і все закінчилося» , — говорить Саакашвілі.
Він вважає, що Мінфін і його глава Сергій Марченко можуть бути причетні до цих схем.
«Міністерство фінансів надсилає лист: Україна — суспільна держава. Це суперечить Стамбульській конвенції« і ще якійсь конвенції. Таку ахінею прислали, що і другокласник не напише! Цей міністр Марченко, який, я впевнений, має частку в цьому. Інакше неможливо такі речі робити«» , — підсумував Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі назвав міністра фінансів Сергія Марченка «козявкою і нікчемою».