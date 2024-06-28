Головна Країна Політика
search button user button menu button

Саміт миру: до підсумкового комюніке приєдналася ще одна країна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Саміт миру: до підсумкового комюніке приєдналася ще одна країна
Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток
фото: з відкритих джерел

Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру сьогодні, 28 червня

На підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів. До документа також приєдналися Федеративні Штати Мікронезії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру в п'ятницю, 28 червня.

Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, – це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї. Мікронезія складається з більш ніж 600 островів, розкиданих по величезній території в Тихому океані.

У середині червня, 15-16 числа, Швейцарія стала центром тяжіння світових лідерів. Тут відбувся знаковий Глобальний саміт миру, присвячений врегулюванню конфлікту в Україні. На майданчику саміту зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій, об'єднані спільною метою –пошук мирного шляху до завершення протистояння.

За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що східноафриканська країна Малаві приєдналася до комюніке Глобального саміту миру. За словами Зеленського, чим більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – тим більша сила тиску на Росію для припинення її агресії.

До відома, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Читайте також: 

Теги: Швейцарія саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як санкції та втрата союзників перетворили Росію на ізгоя
Цугцванг Путіна. Санкції тиснуть, союзники відвертаються
18 червня, 21:25
«Ставка української влади на позитивну роль Китаю в завершенні російської агресії проти України з самого початку була результатом політичної неграмотності»
Китай не забезпечить миру Україні. І ось чому
19 червня, 16:45
Брюссель розглядає стосунки і доєднання України як свій новий стратегічний геополітичний проєкт
Переговори України та ЄС. Це логічний розвиток Революції Гідності
Вчора, 16:00
Поки Захід думає, що робити з РФ, українські війська продовжують захищати вільний світ від російської навали
Довга війна чи швидке придушення Росії. Що обере Захід?
5 червня, 19:00
Однією з організацій, що постраждали від атак хакерів, стала митниця
Швейцарський уряд зазнав кібератак напередодні Глобального саміту миру
13 червня, 18:55
Історичний Глобальний саміт миру, організований Україною відбудеться 15−16 червня у Швейцарії
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
3 червня, 17:18
Віола Амгерд відповіла чи зобов’язана Швейцарія арештувати Путіна
Путіна арештують у разі його приїзду на Саміт миру? Президентка Швейцарії відповіла
16 червня, 23:17
Патріарх Варфоломій приєднався до комюніке саміту миру
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке
17 червня, 19:59
Переможцем у групі А стає Німеччина
Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу
24 червня, 00:51

Політика

Третьякова пропонує суттєво підняти зарплати помічникам нардепів
Третьякова пропонує суттєво підняти зарплати помічникам нардепів
До Києва прибула президентка Словенії
До Києва прибула президентка Словенії
Саміт миру: до підсумкового комюніке приєдналася ще одна країна
Саміт миру: до підсумкового комюніке приєдналася ще одна країна
Зеленський звернувся до українців у День Конституції
Зеленський звернувся до українців у День Конституції
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
Міндобрива з Росії? У гучній справі про «пособництво агресору» фігурує соратник Порошенка
Міндобрива з Росії? У гучній справі про «пособництво агресору» фігурує соратник Порошенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8234
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
7487
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4761
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека
4289
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
3868
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot
3116
Нардепка Марченко розповіла, чому кинула гроші за паркан, коли до неї прийшли з НАБУ

Новини

Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49
РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua