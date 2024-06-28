Саміт миру: до підсумкового комюніке приєдналася ще одна країна

Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру сьогодні, 28 червня

На підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів. До документа також приєдналися Федеративні Штати Мікронезії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Згідно з даними відомства, Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру в п'ятницю, 28 червня.

Федеративні Штати Мікронезії, іноді просто Мікронезія, – це острівна держава в Океанії, розташована на Каролінських островах, на північ від Нової Гвінеї. Мікронезія складається з більш ніж 600 островів, розкиданих по величезній території в Тихому океані.



У середині червня, 15-16 числа, Швейцарія стала центром тяжіння світових лідерів. Тут відбувся знаковий Глобальний саміт миру, присвячений врегулюванню конфлікту в Україні. На майданчику саміту зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій, об'єднані спільною метою –пошук мирного шляху до завершення протистояння.

За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що східноафриканська країна Малаві приєдналася до комюніке Глобального саміту миру. За словами Зеленського, чим більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – тим більша сила тиску на Росію для припинення її агресії.

До відома, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.