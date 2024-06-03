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Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
Історичний Глобальний саміт миру, організований Україною відбудеться 15−16 червня у Швейцарії
фото з відкритих джерел

Участь у саміті вже підтвердили 107 держав, включно з міжнародними організаціями

15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери десятків країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запросили усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії. 

Як повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, участь у саміті вже підтвердили 107 держав, включно з міжнародними організаціями. Проте, є і країни, які відмовилися брати участь у саміті. 

Вже відомо, що від участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії відмовилися: 

  1. Китай. Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України.
  2. Саудівська Аравія. Ер-Ріяд ухвалив через те, що Росія не братиме участі у саміті. 
  3. Бразилія. Країна виступила зі спільною заявою разом з Китаєм.
  4. Південно-Африканська Республіка (ПАР). Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. 
  5. Угорщина поки не вирішила, чи братиме участь у Саміті миру в Швейцарії. Глава угорського Міністерства закордонних справ Петер Сіярто висловив думку, що на саміті нібито має бути й РФ.
  6. Пакистан поки що не надав відповіді, але російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що відповідь цієї країни теж буде негативною. 

Деякі країни поки не погодилися і не відмовилися від участі у Глобальному саміті миру. 

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».

Читайте також: Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру
Теги: росія саміт війна Україна Сергій Никифоров прессекретар

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