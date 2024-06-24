Ще одна країна приєдналися до комюніке Саміту миру

За словами Зеленського, чим більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – тим більша сила тиску на Росію для припинення її агресії

Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток

Східноафриканська країна Малаві приєдналася до комюніке Глобального саміту миру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, чим більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – тим більша сила тиску на Росію для припинення її агресії.

«І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН», – додав він.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.

Раніше Барбадос і Республіка Маршаллові Острови приєдналися до підсумкового комюніке Глобального саміту миру. Крім того, Зеленський подякував Замбії, Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру.

До слова, у Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.