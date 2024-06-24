Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу
Переможцем у групі А стає Німеччина
фото: DFB/ Philipp Reinhard

Після матчів третього туру групи А турнір покидає Шотландія

Збірна Німеччини зіграла внічию зі Швейцарією в третьому турі Євро-2024 з футболу та стала переможцем групи А. Водночас у паралельному матчі Угорщина вирвала третє місце в групі, а Шотландія опустилася на останнє місце та покинула турнір.

Швейцарія – Німеччина

Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу фото 1

Німеччина без поразок подолала стартові два тури Євро, здолавши Угорщину (2:0) та розгромивши Шотландію (5:1), і підходила до третього туру лідером групи. Швейцарія втрачала очки після нічиєї із Шотландією (1:1), але стартувала на турнірі з перемоги 3:1 над угорцями.

Швейцарія відкрила рахунок на 28-й хвилині, коли Дан Ндоє замкнув простріл від партнера з лінії воротарського майданчика – 1:0. Вирішальний епізод поєдинку та всієї групи А стався на першій з чотирьох компенсованих хвилин. Форвард Ніклас Фюллкруг, який вийшов на заміну в другому таймі, врятував німецьку команду від поразки ударом головою – 1:1.

Німеччина завдяки голу Фюллкруга завершила груповий раунд першою у групі А. Швейцарці пробиваються до 1/8 фіналу з другої сходинки.

Шотландія – Угорщина

Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу фото 2

У паралельному матчі Угорщина вирвала третє місце в групі, забивши гол у компенсований час у матчі проти Шотландії.

Шотландія та Угорщина перед третім туром займали третє та четверте місця відповідно у групі. Шотландці зберігали математичні шанси на друге місце, а ось угорці могли пройти до наступного раунду лише як одна з найкращих третіх команд.

Загалом впродовж матчу більше моментів мала збірна Угорщини. Шотландія завдала лише одного удару, тоді як угорці лише в першому таймі п'ять разів пробивали по воротах шотландців.

На 70-й хвилині форвард Угорщини Барнабаш Варга впав після жорсткого зіткнення з голкіпером Шотландії Ангусом Ганном. Підвестися нападник самостійно не зміг — йому терміново надавали допомогу, після чого вивезли з поля на ношах.

У компенсований час Угорщина претендувала на перемогу у матчі. На 90+2 хвилині форвард Кевін Чобот влучив у штангу. А вже у 90+10 хвилині замкнув контратаку після пасу Рональда Шалаї.

Із трьома очками угорці претендуватимуть на вихід у плей-оф як одне з найкращих третіх місць. Шотландія опустилася на останнє місце та покинула турнір.

Група А. Підсумкова турнірна таблиця

  • Німеччина – 7 очок (3 матчі), 8:2 (різниця голів)
  • Швейцарія – 5 (3), 5:3
  • Угорщина – 3 (3), 2:5
  • Шотландія – 1 (3), 2:7

Нагадаємо, матч третього туру групи A Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини було перервано через травму гравця.

До слова, збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. Після двох турів в усіх чотирьох збірних в групі України по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина чемпіонат Європи Швейцарія Шотландія Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України має гарні шанси вийти з групи
Євро-2024: за що вболівати українському вболівальнику у третьому турі?
Вчора, 18:50
Дозвіл Німеччини на удари її зброєю по РФ: Пісторіус зробив уточнення
Дозвіл Німеччини на удари її зброєю по РФ: Пісторіус зробив уточнення
31 травня, 16:03
Бундесвер упродовж десятиліть не реєстрував солдатів, які вийшли у відставку
Очільник комітету Бундестагу закликає мобілізувати 900 тис. німецьких резервістів: причина
2 червня, 03:10
Експерти радять українцям самостійно сплатити суму, яку страхова компанія вказала в листі
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
6 червня, 11:00
Орбан занепокоєний тим, що союзники дозволили Україні завдавати ударів по території РФ західною зброєю
Угорці гинуть на війні РФ проти України? Орбан зробив нову заяву
4 червня, 19:56
Німеччина намагається наростити кількість військових
Німеччина збирається суттєво збільшити резерв армії
10 червня, 09:39
Посли країн-членів Європейського Союзу досягли «принципової згоди» про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до ЄС
Угорщина пояснила, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
15 червня, 16:33
Олена Кривицька представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі
Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку
18 червня, 19:19
Водночас у переліку підписантів з’явився Вселенський патріархат
Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру
18 червня, 03:23

Новини

Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу
Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу
Матч Шотландії та Угорщини на Євро-2024 було призупинено через травму футболіста
Матч Шотландії та Угорщини на Євро-2024 було призупинено через травму футболіста
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Євро-2024: Бельгія обіграла Румунію, створивши інтригу в групі України
Євро-2024: Бельгія обіграла Румунію, створивши інтригу в групі України
Названо максимальну швидкість, яку розвинув Мудрик на Євро-2024
Названо максимальну швидкість, яку розвинув Мудрик на Євро-2024
Збірна Грузії зіграла внічию проти Чехії на Євро-2024
Збірна Грузії зіграла внічию проти Чехії на Євро-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
29K
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
28K
У Києві пролунали вибухи
13K
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6251
«Українські в'язні йдуть на фронт не заради амністії». The Telegraph з’ясувала мотив

Новини

За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua