Німеччина стала переможцем групи А на Євро-2024 з футболу

Після матчів третього туру групи А турнір покидає Шотландія

Збірна Німеччини зіграла внічию зі Швейцарією в третьому турі Євро-2024 з футболу та стала переможцем групи А. Водночас у паралельному матчі Угорщина вирвала третє місце в групі, а Шотландія опустилася на останнє місце та покинула турнір.

Швейцарія – Німеччина

Німеччина без поразок подолала стартові два тури Євро, здолавши Угорщину (2:0) та розгромивши Шотландію (5:1), і підходила до третього туру лідером групи. Швейцарія втрачала очки після нічиєї із Шотландією (1:1), але стартувала на турнірі з перемоги 3:1 над угорцями.

Швейцарія відкрила рахунок на 28-й хвилині, коли Дан Ндоє замкнув простріл від партнера з лінії воротарського майданчика – 1:0. Вирішальний епізод поєдинку та всієї групи А стався на першій з чотирьох компенсованих хвилин. Форвард Ніклас Фюллкруг, який вийшов на заміну в другому таймі, врятував німецьку команду від поразки ударом головою – 1:1.

Німеччина завдяки голу Фюллкруга завершила груповий раунд першою у групі А. Швейцарці пробиваються до 1/8 фіналу з другої сходинки.

Шотландія – Угорщина

У паралельному матчі Угорщина вирвала третє місце в групі, забивши гол у компенсований час у матчі проти Шотландії.

Шотландія та Угорщина перед третім туром займали третє та четверте місця відповідно у групі. Шотландці зберігали математичні шанси на друге місце, а ось угорці могли пройти до наступного раунду лише як одна з найкращих третіх команд.

Загалом впродовж матчу більше моментів мала збірна Угорщини. Шотландія завдала лише одного удару, тоді як угорці лише в першому таймі п'ять разів пробивали по воротах шотландців.

На 70-й хвилині форвард Угорщини Барнабаш Варга впав після жорсткого зіткнення з голкіпером Шотландії Ангусом Ганном. Підвестися нападник самостійно не зміг — йому терміново надавали допомогу, після чого вивезли з поля на ношах.

У компенсований час Угорщина претендувала на перемогу у матчі. На 90+2 хвилині форвард Кевін Чобот влучив у штангу. А вже у 90+10 хвилині замкнув контратаку після пасу Рональда Шалаї.

Із трьома очками угорці претендуватимуть на вихід у плей-оф як одне з найкращих третіх місць. Шотландія опустилася на останнє місце та покинула турнір.

Група А. Підсумкова турнірна таблиця

Німеччина – 7 очок (3 матчі), 8:2 (різниця голів)

Швейцарія – 5 (3), 5:3

Угорщина – 3 (3), 2:5

Шотландія – 1 (3), 2:7

Нагадаємо, матч третього туру групи A Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини було перервано через травму гравця.

До слова, збірна Бельгії здобула першу перемогу на Євро-2024 з футболу, обігравши у другому турі Румунію. Матч завершився із рахунком 2:0. Після двох турів в усіх чотирьох збірних в групі України по три очки. На останньому місці опинилася збірна України через від’ємну різницю м’ячів (-2).