Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Довга війна чи швидке придушення Росії. Що обере Захід?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Поки Захід думає, що робити з РФ, українські війська продовжують захищати вільний світ від російської навали
фото: ЗСУ

Усвідомлення того, що війна Росії – це не просто війна на знищення України, а й усього демократичного устрою та світових інституцій/права як таких, судячи з усього, до кінця не відбулася

Зусилля Росії зірвати/бойкотувати (через треті країни) Самміт миру, а також військова активність, що зросла в рази, мабуть, повʼязана з тим, що на Заході цього року може сформуватися інший підхід щодо війни. Маю на увазі відхід від довгої, розтягнутої у часі війни, і перехід до більш дієвого варіанту.

Не дивлячись на те, що консенсусу щодо членства України в НАТО немає, та на повільність прийняття рішень, думаю, все ж, умови досягнення миру та не повторення війни (з залученням абсолютно різних учасників), на Заході проговорюються.

Допускаю, що після Самміту миру ми будемо чути різні варіанти досягнення миру. Росія тому й поспішає (поки немає старту руху до миру). Для нас же важливо мати якомога більшу підтримку саме нашого бачення руху до миру. Ну а на Заході, сподіваюсь, зрозуміли, що для будь-якого реального переговорного процесу повинні бути передумови (у вигляді якщо не переваги, то точно більш сильноі військової позиції України).

***

Цей світ таки ще довго буде приходити до тями. Бо усвідомлення того, що війна Росії – це не просто війна на знищення України, а й усього демократичного устрою та світових інституцій/права як таких, судячи з усього, до кінця не відбулася.

От дивіться. Швейцарська народна партія (SVP, має найбільше представництво в парламенті країни) закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. Аргументація мене більше усього здивувала – партія вважає, «що відсутність держави-агресора шкодить нейтральному статусу держави».

Тобто, є частина країн, які вважають російську війну чимось локальним, і що в питанні досягнення миру, типу, важливо зберігати формальний нейтралітет, і тоді війна закінчиться або як мінімум – не поширюватиметься на інші країни.

Я ще розумію аргументацію «бо нам є що сказати Росії в якості бачення кроків до миру, які ми хотіли б озвучити». Але просто сказати, що «мета – відсутність суперечностей щодо статусу нейтральної країни», це типу відсторонитися від проблеми.

Допускаю, що свого часу саме нейтральні країни ініціюватимуть перемовини (коли для цього будуть передумови). Але з метою досягнення миру/посередництва у цьому процесі, а не збереження нейтралітету.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія саміт війна нейтралітет переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Болгарії зробив нову гучну заяву про війну в Україні
Президент Болгарії зробив нову гучну заяву про війну в Україні
Вчора, 15:36
Путін на зустрічі Сі Цзіньпіном обговорив три ключові питання
Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю
3 червня, 15:25
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
1 червня, 05:34
«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мф. 5: 9).
День миротворців. Чому Росія намагається спотворити це свято
29 травня, 17:30
Абрамович прилетів на російсько-українські переговори турецьким урядовим літаком зі своїм бізнес-партнером
Переговори з Росією навесні 2022 року і роль Абрамовича. Очевидець вказав на цікаву деталь
27 травня, 16:00
Астронавт Скотт Келлі та режисер Даг Лайман біля залізничного вокзалу у Києві
Астронавт Скотт Келлі та режисер Даг Лайман приїхали до Києва (фото)
23 травня, 13:50
Рятувальники доставили пораненого прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до лікарні в місті Банська Бистриця
Замах на Фіцо: стало відомо, в якому стані зараз перебуває словацький прем'єр
18 травня, 16:57
ЄС вже запровадив санкції проти частини металургійних продуктів із РФ
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
«Якщо є можливість всіх наших на всіх їхніх поміняти, ми поміняємо»
Спеціальний урядовий уповноважений розказав, як йде обмін тілами загиблих із Росією
8 травня, 21:32

Олеся Яхно

Довга війна чи швидке придушення Росії. Що обере Захід?
Довга війна чи швидке придушення Росії. Що обере Захід?
Тіньова війна Путіна проти Європи посилюється
Тіньова війна Путіна проти Європи посилюється
Парламентські вибори. Європа готується до нових викликів
Парламентські вибори. Європа готується до нових викликів
Саміт миру у Швейцарії. Чи дочекаємось миру за результатами зустрічі?
Саміт миру у Швейцарії. Чи дочекаємось миру за результатами зустрічі?
Саміт миру у Швейцарії. На що нам розраховувати
Саміт миру у Швейцарії. На що нам розраховувати
Європейський вояж Сі Цзіньпіна. Що задумав Китай?
Європейський вояж Сі Цзіньпіна. Що задумав Китай?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
28K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
21K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
11K
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
9335
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Перше інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
7143
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua