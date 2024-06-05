Довга війна чи швидке придушення Росії. Що обере Захід?

Усвідомлення того, що війна Росії – це не просто війна на знищення України, а й усього демократичного устрою та світових інституцій/права як таких, судячи з усього, до кінця не відбулася

Зусилля Росії зірвати/бойкотувати (через треті країни) Самміт миру, а також військова активність, що зросла в рази, мабуть, повʼязана з тим, що на Заході цього року може сформуватися інший підхід щодо війни. Маю на увазі відхід від довгої, розтягнутої у часі війни, і перехід до більш дієвого варіанту.

Не дивлячись на те, що консенсусу щодо членства України в НАТО немає, та на повільність прийняття рішень, думаю, все ж, умови досягнення миру та не повторення війни (з залученням абсолютно різних учасників), на Заході проговорюються.

Допускаю, що після Самміту миру ми будемо чути різні варіанти досягнення миру. Росія тому й поспішає (поки немає старту руху до миру). Для нас же важливо мати якомога більшу підтримку саме нашого бачення руху до миру. Ну а на Заході, сподіваюсь, зрозуміли, що для будь-якого реального переговорного процесу повинні бути передумови (у вигляді якщо не переваги, то точно більш сильноі військової позиції України).

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Цей світ таки ще довго буде приходити до тями. Бо усвідомлення того, що війна Росії – це не просто війна на знищення України, а й усього демократичного устрою та світових інституцій/права як таких, судячи з усього, до кінця не відбулася.

От дивіться. Швейцарська народна партія (SVP, має найбільше представництво в парламенті країни) закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру. Аргументація мене більше усього здивувала – партія вважає, «що відсутність держави-агресора шкодить нейтральному статусу держави».

Тобто, є частина країн, які вважають російську війну чимось локальним, і що в питанні досягнення миру, типу, важливо зберігати формальний нейтралітет, і тоді війна закінчиться або як мінімум – не поширюватиметься на інші країни.

Я ще розумію аргументацію «бо нам є що сказати Росії в якості бачення кроків до миру, які ми хотіли б озвучити». Але просто сказати, що «мета – відсутність суперечностей щодо статусу нейтральної країни», це типу відсторонитися від проблеми.

Допускаю, що свого часу саме нейтральні країни ініціюватимуть перемовини (коли для цього будуть передумови). Але з метою досягнення миру/посередництва у цьому процесі, а не збереження нейтралітету.